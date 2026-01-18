जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में पूर्व CJI डी.वाई. चंद्रचूड़ का बड़ा बयान, बोले- जमानत नियम है अपवाद नहीं

Jaipur Literature Festival 2026: जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आयोजित “Ideas of Justice” सत्र में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने वरिष्ठ पत्रकार वीर सांघवी के साथ संवाद में विस्तार से अपने विचार रखे.
Jaipur Literature Festival 2026: जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आयोजित “Ideas of Justice” सत्र में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने वरिष्ठ पत्रकार वीर सांघवी के साथ संवाद में जमानत, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, न्यायिक प्रक्रिया, निचली अदालतों की भूमिका और न्यायपालिका में पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर विस्तार से अपने विचार रखे.
सत्र की शुरुआत उमर खालिद से जुड़े मामले के संदर्भ में हुए सवाल से हुई, जिसपर न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि भारतीय कानून की बुनियाद “निर्दोषता की धारणा” पर टिकी है और किसी भी आरोपी को दोषी सिद्ध होने तक निर्दोष माना जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि प्री-ट्रायल जमानत सजा का विकल्प नहीं हो सकती.
यदि कोई व्यक्ति पांच या सात वर्ष तक विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में रहे और अंत में बरी हो जाए, तो उसके खोए हुए वर्षों की भरपाई संभव नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जमानत से केवल तीन स्थितियों में इनकार किया जा सकता है. जब आरोपी से समाज को गंभीर खतरा हो, जब उसके फरार होने की आशंका हो या जब उसके द्वारा सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना हो.
इन अपवादों के अलावा जमानत दिया जाना आरोपी का संवैधानिक अधिकार है. न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई कानूनों ने निर्दोषता की धारणा को उलट दिया है और लगभग दोषी मान लेने जैसी स्थिति पैदा कर दी है. अदालतों का कर्तव्य है कि वे यह परखें कि क्या वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बनता है और क्या आरोपी की हिरासत उस खतरे के अनुपात में है.
उन्होंने चेतावनी दी है कि अन्यथा लोग वर्षों तक जेल में बंद रहते हैं और मुकदमे का अंत होने पर न्याय अर्थहीन हो जाता है. पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या मुकदमों में अत्यधिक देरी को बताया. उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में त्वरित सुनवाई का अधिकार भी शामिल है.
यदि मुकदमा एक या तीन वर्ष में पूरा नहीं हो सकता, तो जमानत से इनकार करना मौलिक अधिकारों का हनन है. उन्होंने बताया कि अपने कार्यकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 24 महीनों में लगभग 21 हजार जमानत याचिकाओं का निपटारा किया, जिनमें कई मामलों में देर रात तक सुनवाई कर राहत दी गई.
उन्होंने पवन खेड़ा के मामले का उल्लेख करते हुए बताया कि कैसे गिरफ्तारी की आशंका के बीच सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई कर संरक्षण प्रदान किया था. उन्होंने कहा कि अक्सर सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की जाती है कि वह जमानत नहीं देता, जबकि वास्तविकता यह है कि अनेक मामलों में अदालत ने त्वरित हस्तक्षेप कर नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा की है.
निचली अदालतों की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि जिला और सत्र न्यायालयों में जमानत देने को लेकर भय का माहौल बन गया है. कई न्यायाधीशों को लगता है कि यदि उन्होंने किसी संवेदनशील या बड़े मामले में जमानत दी, तो उनकी नीयत और ईमानदारी पर सवाल उठेंगे.
इसी कारण ऐसे मामले, जो जिला अदालत में निपट सकते हैं, हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, जिससे शीर्ष अदालत पर अत्यधिक बोझ पड़ता है. उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट को हर वर्ष लगभग 70 हजार मामलों से निपटना पड़ता है. न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि न्यायाधीश भी समाज से आते हैं, लेकिन ऊंचे पद पर बैठे लोगों से ऊंचे नैतिक मानकों की अपेक्षा होती है.
भ्रष्टाचार को किसी भी रूप में सही नहीं ठहराया जा सकता और दोषी न्यायाधीशों को जवाबदेह ठहराने के लिए प्रभावी और पारदर्शी प्रणाली आवश्यक है. न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया पर बोलते हुए उन्होंने बताया कि अपने कार्यकाल में उन्होंने हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर सरकार की आपत्ति को सार्वजनिक किया था, जिसमें उम्मीदवार के समलैंगिक होने का उल्लेख किया गया था.
उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति की यौन पहचान उसकी योग्यता या न्याय करने की क्षमता को प्रभावित नहीं करती और ऐसी सोच लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है. उन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और कॉलेजियम में स्वतंत्र सदस्यों को शामिल करने की आवश्यकता पर भी बल दिया.
सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी या राजनीतिक पद स्वीकार करने के मुद्दे पर न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि इससे न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं. उन्होंने बताया कि उन्होंने स्वयं मानवाधिकार आयोग जैसे पद स्वीकार नहीं किए और निजी नागरिक के रूप में जीवन जीने को प्राथमिकता दी. उनका कहना था कि रिटायरमेंट के तुरंत बाद राज्यसभा जैसी राजनीतिक नियुक्तियां स्वीकार करना चिंता का विषय है और इसके लिए एक ‘कूलिंग पीरियड’ होना चाहिए.
सत्र के अंत में उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय प्रणाली जीवंत है, लेकिन अपूर्ण भी है. लोकतंत्र में संस्थाएं गलतियों से सीखती हैं और खुद को बेहतर बनाती हैं. उन्होंने दोहराया कि जमानत को अपवाद नहीं बल्कि नियम बने रहना चाहिए, क्योंकि यही संवैधानिक न्याय और नागरिक स्वतंत्रता की असली कसौटी है.
