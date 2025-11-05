Zee Rajasthan
हरमाड़ा ट्रक दुर्घटना के घायलों से मिलने पहुंचे पूर्व CM अशोक गहलोत, सरकार पर साधा निशाना

Jaipur News: राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने SMS हॉस्पिटल के ट्रामा सेंटर पहुंच कर हरमाड़ा ट्रक दुर्घटना में घायल हुए लोगों से मुलाकात की. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 7 लोग यहां पर भर्ती है. इन में गुजरात और बिहार के लोग भी शामिल हैं. 2 लोगों की हालत गंभीर है. एक को आज हॉस्पिटल से छुट्टी मिल रही है. मैंने डॉक्टर से भी बात की. डॉक्टर अपना धर्म निभा रहे हैं.

Published: Nov 05, 2025, 06:35 PM IST | Updated: Nov 05, 2025, 06:35 PM IST

Jaipur News: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने SMS हॉस्पिटल के ट्रामा सेंटर पहुंच कर हरमाड़ा ट्रक दुर्घटना में घायल हुए लोगों से मुलाकात की. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 7 लोग यहां पर भर्ती है. इन में गुजरात और बिहार के लोग भी शामिल हैं. 2 लोगों की हालत गंभीर है. एक को आज हॉस्पिटल से छुट्टी मिल रही है. मैंने डॉक्टर से भी बात की. डॉक्टर अपना धर्म निभा रहे हैं.

इस घटना को लेकर हाईकोर्ट में संज्ञान लिया कि यह सरकार के लिए शर्म की बात है. अगर सरकार समय पर कदम उठाती तो ये नौबत ही नहीं आती. हम भी लगातार कमेटी की मांग कर रहे थे, ये एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है. कई डिपार्टमेंट इसमें आते हैं, कहां कमी है, कमियों को दूर नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट होते रहेंगे.

मुआवजे को लेकर गहलोत ने कहा कि मुआवजा अभी तक घोषित नहीं हुआ. सरकार हमेशा मुआवजा देने में देरी करती है. मुख्यमंत्री को इस बात का एहसास होना चाहिए, जिनके घर में हादसा हुआ है. इलाज टॉप प्रायरिटी है, इलाज चल भी रहा है. दूसरा मुआवजा होता है, जिससे आदमी को सांत्वना मिलती है.

हरमाड़ा कैसे अलग है ये, लोग ना कहीं जा रहे थे ना कहीं आ रहे थे ये लोग अपना काम कर रहे थे अचानक ये घटना हुई. सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है मुआवजे की घोषणा जल्द होनी चाहिए दो लोग सीरियस हैं उनके लिए विशेष इंतजाम करने चाहिए.


राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इलेक्शन कमिशन की आज पोल खुल गई है. अब इलेक्शन कमीशन क्या कहेगा, इलेक्शन कमीशन जिस तरह का व्यवहार कर रहा था. अपने आप को बचाने के लिए आज राहुल गांधी ने पूरा एक्सपोज करके रख दिया है. हरियाणा के अंदर क्या हुआस, उसका इलेक्शन कमीशन के पास क्या जवाब है, एफिडेविट मांग रहे थे. राहुल गांधी से इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, चुनाव आयोग डेमोक्रेसी में बहुत महत्वपूर्ण होता है.

इस तरह की चीजों से डेमोक्रेसी कमजोर होगी. आज राहुल गांधी ने एक्सपोज किया है. इसको इलेक्शन कमीशन को गंभीरता से लेना चाहिए. इलेक्शन कमीशन और सरकार की मिली भगत लग रही है. यह देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग चुनाव आयोग में बैठ जाते हैं. विपक्ष का नेता आरोप लगता है. गंभीरता से लेना चाहिए लेकिन ले नहीं रहे हैं.

