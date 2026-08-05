Rajasthan Student Protest: राजस्थान की राजनीति और छात्र आंदोलन से जुड़ी एक अहम तस्वीर बुधवार को जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल से सामने आई. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अस्पताल पहुंचकर पिछले 15 दिनों से अनशन पर बैठे छात्र नेता शुभम रेवाड़ से मुलाकात की. शुभम राजस्थानी भाषा विभाग की स्थापना और छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर अनशन कर रहे हैं. स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद उन्हें SMS अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा है.



अशोक गहलोत ने अस्पताल पहुंचकर की मुलाकात

अस्पताल में अशोक गहलोत ने शुभम रेवाड़ का हालचाल जाना और उनकी सेहत की जानकारी ली. मुलाकात के दौरान गहलोत ने अपने हाथों से शुभम को पानी पिलाया. हालांकि, शुभम रेवाड़ का अनशन अभी भी जारी है. पानी पीने के बावजूद उन्होंने अपनी दोनों प्रमुख मांगों पर सरकार से निर्णय होने तक आंदोलन जारी रखने का संकेत दिया है.

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किन मांगों को लेकर चल रहा है आंदोलन?

शुभम रेवाड़ पिछले 15 दिनों से दो प्रमुख मांगों को लेकर अनशन पर हैं. पहली मांग राजस्थान में अलग राजस्थानी भाषा विभाग की स्थापना की है, जबकि दूसरी मांग लंबे समय से बंद पड़े छात्रसंघ चुनावों की बहाली को लेकर है. इन मांगों को लेकर उन्होंने पहले धरना शुरू किया और बाद में आमरण अनशन का रास्ता अपनाया. तबीयत बिगड़ने पर उन्हें SMS अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल से भी उनका आंदोलन जारी है.

आज जयपुर के SMS अस्पताल पहुंचकर 15 दिन से अनशनरत छात्र नेता श्री शुभम रेवाड़ से मुलाकात कर कुशलक्षेम जानी।



श्री रेवाड़ ने कल से पानी भी त्याग दिया था। उनकी गिरती सेहत को देखते हुए उन्हें जल पिलवाया एवं अनशन समाप्त करने हेतु समझाइश की।



युवाओं के प्रति भाजपा सरकार का ऐसा रवैया… pic.twitter.com/Uqr3RsmMvy — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) August 5, 2026

छात्रसंघ चुनाव पर गहलोत का बड़ा बयान

मीडिया से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव राजस्थान के युवाओं की सबसे लोकप्रिय मांगों में से एक है. उन्होंने कहा कि छात्र राजनीति लोकतंत्र की पहली पाठशाला होती है और देश के अनेक बड़े नेता छात्रसंघ चुनाव लड़कर ही सार्वजनिक जीवन में आगे बढ़े हैं.



गहलोत ने कहा कि सरकार को नई पीढ़ी की भावनाओं और अपेक्षाओं को समझना चाहिए. उन्होंने कहा, "Gen Z की ताकत क्या होती है, इसे कम नहीं आंकना चाहिए. अगर दिल्ली में युवा अपने मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतर सकते हैं तो राजस्थान में भी छात्रसंघ चुनाव ऐसा मुद्दा है, जिस पर युवा एकजुट हो सकते हैं."



आंदोलन पर बनी हुई है सबकी नजर

अशोक गहलोत की मुलाकात के बाद छात्र आंदोलन एक बार फिर चर्चा में आ गया है. हालांकि शुभम ने पानी पी लिया है, लेकिन उन्होंने अपनी मांगों से पीछे हटने के कोई संकेत नहीं दिए हैं. ऐसे में अब सभी की निगाहें राज्य सरकार की अगली रणनीति और छात्र नेताओं के आगामी कदमों पर टिकी हैं.



राजस्थान में छात्रसंघ चुनाव और राजस्थानी भाषा विभाग का मुद्दा लगातार राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है. ऐसे में शुभम रेवाड़ का अनशन और अशोक गहलोत की मुलाकात इस पूरे आंदोलन को नई चर्चा के केंद्र में ले आई है. फिलहाल स्पष्ट है कि शुभम रेवाड़ का अनशन अभी भी जारी है और उनकी मांगों पर निर्णय होने तक आंदोलन खत्म नहीं हुआ है.

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