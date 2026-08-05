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अशोक गहलोत ने 15 दिन बाद शुभम रेवाड़ को पिलाया पानी, अनशन अभी भी जारी

Shubham Rewad Anshan: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के SMS अस्पताल पहुंचकर 15 दिनों से अनशन पर बैठे छात्र नेता शुभम रेवाड़ से मुलाकात की और उन्हें अपने हाथों से पानी पिलाया. हालांकि, शुभम रेवाड़ का अनशन अभी भी जारी है. वे राजस्थानी भाषा विभाग की स्थापना और छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग पर अड़े हुए हैं.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 05, 2026, 03:40 PM IST | Updated:Aug 05, 2026, 03:40 PM IST
अशोक गहलोत ने 15 दिन बाद शुभम रेवाड़ को पिलाया पानी, अनशन अभी भी जारी
Image Credit: https://x.com/ashokgehlot51

Rajasthan Student Protest: राजस्थान की राजनीति और छात्र आंदोलन से जुड़ी एक अहम तस्वीर बुधवार को जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल से सामने आई. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अस्पताल पहुंचकर पिछले 15 दिनों से अनशन पर बैठे छात्र नेता शुभम रेवाड़ से मुलाकात की. शुभम राजस्थानी भाषा विभाग की स्थापना और छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर अनशन कर रहे हैं. स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद उन्हें SMS अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा है.


अशोक गहलोत ने अस्पताल पहुंचकर की मुलाकात
अस्पताल में अशोक गहलोत ने शुभम रेवाड़ का हालचाल जाना और उनकी सेहत की जानकारी ली. मुलाकात के दौरान गहलोत ने अपने हाथों से शुभम को पानी पिलाया. हालांकि, शुभम रेवाड़ का अनशन अभी भी जारी है. पानी पीने के बावजूद उन्होंने अपनी दोनों प्रमुख मांगों पर सरकार से निर्णय होने तक आंदोलन जारी रखने का संकेत दिया है.

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किन मांगों को लेकर चल रहा है आंदोलन?
शुभम रेवाड़ पिछले 15 दिनों से दो प्रमुख मांगों को लेकर अनशन पर हैं. पहली मांग राजस्थान में अलग राजस्थानी भाषा विभाग की स्थापना की है, जबकि दूसरी मांग लंबे समय से बंद पड़े छात्रसंघ चुनावों की बहाली को लेकर है. इन मांगों को लेकर उन्होंने पहले धरना शुरू किया और बाद में आमरण अनशन का रास्ता अपनाया. तबीयत बिगड़ने पर उन्हें SMS अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल से भी उनका आंदोलन जारी है.

छात्रसंघ चुनाव पर गहलोत का बड़ा बयान
मीडिया से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव राजस्थान के युवाओं की सबसे लोकप्रिय मांगों में से एक है. उन्होंने कहा कि छात्र राजनीति लोकतंत्र की पहली पाठशाला होती है और देश के अनेक बड़े नेता छात्रसंघ चुनाव लड़कर ही सार्वजनिक जीवन में आगे बढ़े हैं.


गहलोत ने कहा कि सरकार को नई पीढ़ी की भावनाओं और अपेक्षाओं को समझना चाहिए. उन्होंने कहा, "Gen Z की ताकत क्या होती है, इसे कम नहीं आंकना चाहिए. अगर दिल्ली में युवा अपने मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतर सकते हैं तो राजस्थान में भी छात्रसंघ चुनाव ऐसा मुद्दा है, जिस पर युवा एकजुट हो सकते हैं."


आंदोलन पर बनी हुई है सबकी नजर
अशोक गहलोत की मुलाकात के बाद छात्र आंदोलन एक बार फिर चर्चा में आ गया है. हालांकि शुभम ने पानी पी लिया है, लेकिन उन्होंने अपनी मांगों से पीछे हटने के कोई संकेत नहीं दिए हैं. ऐसे में अब सभी की निगाहें राज्य सरकार की अगली रणनीति और छात्र नेताओं के आगामी कदमों पर टिकी हैं.


राजस्थान में छात्रसंघ चुनाव और राजस्थानी भाषा विभाग का मुद्दा लगातार राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है. ऐसे में शुभम रेवाड़ का अनशन और अशोक गहलोत की मुलाकात इस पूरे आंदोलन को नई चर्चा के केंद्र में ले आई है. फिलहाल स्पष्ट है कि शुभम रेवाड़ का अनशन अभी भी जारी है और उनकी मांगों पर निर्णय होने तक आंदोलन खत्म नहीं हुआ है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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