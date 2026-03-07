Zee Rajasthan
राजस्थान की जनता का प्रेम और सम्मान ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है- पूर्व CM वसुंधरा राजे

Womens Day 2026, Vasundhara Raje: अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने युवाओं के बीच अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए शायराना अंदाज में कहा ''हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे, रास्ते हो जाएंगे.''

राजस्थान की जनता का प्रेम और सम्मान ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है- पूर्व CM वसुंधरा राजे

Womens Day 2026, Vasundhara Raje:राजस्थान के जयपुर जिले में सिविल लाइन स्थित एक गार्डन में युवा शक्ति परिषद की ओर से ''सशक्त युवा, सशक्त राष्ट्र'' सम्मेलन को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने संबोधित किया. सम्मेलन में बड़ी संख्या में युवा मौजूद थे. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का जिक्र करते हुए राजे ने कहा कि राजस्थान की जनता से मिला प्रेम और सम्मान ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है और इसके लिए वो हमेशा प्रदेश की ऋणी रहेंगी.

आखिर में उन्होंने अपनी भावनाओं को शायरी के जरिए व्यक्त करते हुए कहा कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे, रास्ते हो जाएंगे. राजे की इस शायरी को सुनकर वहां मौजूद युवा कयास लगाते हुए दिखाई दिए.

इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा शक्ति है. देश में 65 प्रतिशत से ज्यादा आबादी 35 वर्ष या उससे कम आयु की है और इतनी बड़ी युवा ऊर्जा किसी अन्य देश के पास नहीं है. ऐसे में भारत का आगे बढ़ना तय है और यही युवा दुनिया बदलने की क्षमता रखते हैं. उन्होंने युवाओं से कहा कि केवल सरकारी नौकरी नहीं, युवाओं को रोजगार देने वाला बनना होगा.

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि आज भारत दुनिया के उन शीर्ष तीन देशों में शामिल है, जहां स्टार्टअप का मजबूत इकोसिस्टम विकसित हो चुका है. आने वाले समय में क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों पर जो देश कमांड करेगा. वही वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनेगा. उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में भी उतनी ही संभावनाएं और सम्मान है जितना टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में.

युवाओं को केवल सरकारी नौकरी के पीछे भागने की मानसिकता से बाहर आने की सलाह देते हुए कहा कि आज समय की मांग है कि युवा डॉक्टर-इंजीनियर जैसे पारंपरिक पेशों के साथ-साथ उद्यमिता की ओर बढ़ें और नौकरी लेने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बनें. राजे ने कहा कि आज युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती नशे की बढ़ती प्रवृत्ति है. पहले ये समस्या सीमावर्ती क्षेत्रों तक सीमित थी, लेकिन अब इसके पूरे प्रदेश में फैलने की आशंका है. ये युवाओं को निष्क्रिय और उदासीन बनाकर समाज को खोखला करने का काम करती है.

स्वीडन, जापान और जर्मनी जैसे विकसित देशों ने अपने युवाओं में निवेश करके ही प्रगति हासिल की है. राजे ने कहा कि आज का युवा गांव से निकलकर प्रदेश, देश और फिर अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंच रहा है. ऐसे में वर्ल्ड सिटीजन बनने की सोच अपनानी होगी. राजनीति में पद मिलना ही उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि अपनी शिक्षा और क्षमता से समाज को कितना लाभ पहुंचाया.

राजस्थान के प्रेम को बताया सबसे बड़ी पूंजी

अपने संबोधन में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपनी सालगिरह और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का जिक्र करते हुए कहा कि राजस्थान की जनता से मिला प्रेम और सम्मान ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है और इसके लिए वो हमेशा प्रदेश की ऋणी रहेंगी.

