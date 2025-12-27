जयपुर में पौषवड़ा कार्यक्रम में पूर्व DGP नवदीप सिंह का हंगामा, गाड़ी हटाने को लेकर लोगों से भिड़ंत

Jaipur controversy: राजस्थान के पूर्व डीजीपी नवदीप सिंह के साथ एक बार फिर एक नया विवाद सामने आया है.
Jaipur controversy: राजस्थान के पूर्व डीजीपी नवदीप सिंह के साथ एक बार फिर एक नया विवाद जुड़ा है. पूरा मामला जयपुर के खातीपूरा रोड पर आयोजित एक पौषवड़ा कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है जहां से कुछ ही दुरी पर पूर्व डीजीपी नवदीप सिंह का घर भी है.
दरअसल पौषवड़ा कार्यक्रम में सिविल लाइन विद्यायक गोपाल शर्मा और भाजपा नेता लालचंद कटारिया समेत पार्टी कार्यकर्ता और आम लोग पहुंचे थे. इस दौरान वहां से पूर्व डीजीपी अपनी गाड़ी से निकल रहे थे जिसे उनका ड्राइवर चला रहा था. मौके पर भीड़ और गाड़ियों के जाम को देखकर नवदीप सिंह नाराज दिखे और लोगों को गाड़ी हटाने के लिए बोलने लगे.
इस दौरान मामले ने तूल पकड़ लिया और मौके पर मौजूद लोगों और नवदीप सिंह और उनके ड्राइवर के साथ मारपीट हो गई. हालांकि ये भी जानकारी सामने आयी की पूर्व डीजीपी ने मौके पर मौजूद लोगों पर लाइसेंसी पिस्टल तानी जिससे लोग गुस्से में आ गए और तनातनी हो गई.
नवदीप सिंह ने पूरे मामले क़ो लेकर एक लिखित में शिकायत वैशाली नगर थाने में दी है. हालांकि जिस ड्राइवर क़ो अपने साथ शिकायत दर्ज कराने लाये थे वो नवदीप सिंह क़ो थाने छोड़कर, बिना शिकायत पर साईंन किए ही अपने घर ये कहकर निकल गया कि उसका इस सबसे कोई लेना देना नहीं है.
