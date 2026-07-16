Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /जयपुर में पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज के बेटे का वायरल हो रहा है वीडियो, CCTV में कैद हो गया कांड

जयपुर में पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज के बेटे का वायरल हो रहा है वीडियो, CCTV में कैद हो गया कांड

Jaipur Crime: जयपुर के सिविल लाइंस इलाके में पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज जगपाल सिंह के बेटे और बेटी के बीच संपत्ति विवाद हिंसक रूप लेता नजर आया. आरोप है कि भाई ने बहन की कार पर डंडे से हमला कर तोड़फोड़ की. घटना का CCTV वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि संपत्ति विवाद का मामला पहले से अदालत में लंबित है.

Edited byAnsh RajReported byAshutosh Sharma
Published: Jul 16, 2026, 09:47 AM|Updated: Jul 16, 2026, 09:47 AM
जयपुर में पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज के बेटे का वायरल हो रहा है वीडियो, CCTV में कैद हो गया कांड
Image Credit: Jaipur Property DisputeSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur Property Dispute: जयपुर के सोडाला थाना क्षेत्र स्थित सिविल लाइंस के गौरव नगर में पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज स्वर्गीय जगपाल सिंह के परिवार का संपत्ति विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है. इस बार विवाद उस समय खुलकर सामने आया जब पूर्व जज के बेटे पर अपनी बहन की कार पर हमला करने और तोड़फोड़ करने का आरोप लगा. घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कथित तौर पर कार पर हमला होता दिखाई दे रहा है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

हाईकोर्ट से लौट रही बहन पर हमला करने का आरोप

Add Zee News as a Preferred Source

शिकायतकर्ता पूनम सिंह ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि 14 जुलाई की शाम करीब 6:40 बजे वह हाईकोर्ट से अपने घर लौट रही थीं. जैसे ही वह सिविल लाइंस स्थित अपने घर के पास पहुंचीं, उनके बड़े भाई मुनिंदर सिंह ने कथित रूप से डंडे से उनकी कार पर हमला कर दिया. आरोप है कि उन्होंने कार के शीशे तोड़ दिए और कार के अंदर घुसकर भी हमला करने का प्रयास किया. इस पूरी घटना का CCTV फुटेज सामने आने के बाद मामला और अधिक चर्चा में आ गया है.

बहन ने फर्जी वसीयत तैयार करने का लगाया आरोप

पूनम सिंह का आरोप है कि उनके भाई मुनिंदर सिंह ने दिवंगत पिता के नाम से दो फर्जी वसीयत तैयार कर रखी हैं. उनका कहना है कि इस संबंध में वर्ष 2023 में भी पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई जा चुकी है. उनका आरोप है कि संपत्ति पर कब्जा बनाए रखने के लिए झूठे दस्तावेजों का सहारा लिया गया है और अब विरोध करने पर उन पर हमला किया गया.

भाई ने लगाए पलटवार में गंभीर आरोप

दूसरी ओर मुनिंदर सिंह ने बहन के सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उन्होंने अपनी बहन के वैवाहिक विवाद के दौरान कानूनी लड़ाई लड़ी थी और उसे पति से करीब तीन करोड़ रुपये का भरण-पोषण दिलाने में मदद की थी. उनका दावा है कि पिता ने अपनी वसीयत में मकान उनके नाम किया था. उन्होंने आरोप लगाया कि बहन अब संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है और इसी उद्देश्य से उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया गया है.

2023 से अदालत में लंबित है संपत्ति विवाद

जानकारी के अनुसार पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज जगपाल सिंह के निधन के बाद परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हुआ था. मुनिंदर सिंह, उनकी मां और बहनों के बीच संपत्ति के बंटवारे का मामला वर्ष 2023 से सिविल कोर्ट में लंबित है. इसी विवाद के चलते दोनों पक्ष लगातार एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते रहे हैं.

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना का CCTV फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और CCTV फुटेज सहित अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है. जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल यह मामला पारिवारिक संपत्ति विवाद से जुड़ा हुआ माना जा रहा है और अदालत में भी इससे संबंधित मुकदमा विचाराधीन है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


संबंधित खबरें

राजस्थान में अवैध तस्करी रैकेट का भंडाफोड़, कुचामन से 3 बांग्लादेशी महिलाओं समेत 8 गिरफ्तार

पुलिस लाइन में कांस्टेबल ने साथी पर किया चाकू से हमला, BAP सांसद राजकुमार रोत का गनमैन घायल

बाड़मेर में हैवानियत की हदें पार! चलती गाड़ी में नाबालिग से दुष्कर्म, बेहोशी की हालत में छोड़ भागा आरोपी!

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोना-चांदी लुढ़के, जयपुर सराफा बाजार में कीमतों में बड़ी गिरावट! जानें ताजा रेट

RPS से IPS बने 6 अधिकारी, जानिए किन-किन नामों को मिली बड़ी जिम्मेदारी

सवाई माधोपुर में ट्रांसफर लिस्ट जारी होते ही अवैध बजरी का परिवहन क्यों ?

Churu: ऑनलाइन ट्रेडिंग फ्रॉड में पश्चिम बंगाल से इंजीनियर गिरफ्तार, खातों में मिले 1.32 करोड़

इंटरनेट पर बवाल काट रहा राजस्थान का यह डांस वीडियो, नहीं हटेंगी नजरें

राजसेस भर्ती पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नई नियुक्तियों पर ब्रेक, सरकार को लगा बड़ा झटका

हार्ट अटैक की कहानी निकली झूठ! पत्नी का गला दबाकर की हत्या, पुलिस ने ऐसे खोला पूरा राज

नाइट ड्रेस के बहाने दुकान में अश्लील वीडियो शूट, दुकानदार को भी दिया ऑफर

बीकानेर में प्रसूताओं की मौत के बाद मचा हड़कंप! स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, पूरे प्रदेश में शुरू हुई विशेष स्क्रीनिंग

बीमार बेटे की हैवानियत! लोहे की सरिया से मां पर हमला, 7 हजार की मांग बनी मौत की वजह

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, अगले चार दिन कई संभागों में बारिश के आसार, पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी

बाड़मेर में हैवानियत की हदें पार! चलती गाड़ी में नाबालिग से दुष्कर्म, बेहोशी की हालत में छोड़ भागा आरोपी!

राजस्थान विधानसभा के 75 साल पूरे! एक मंच पर जुटे पूर्व और वर्तमान विधायक, बना ऐतिहासिक पल

बिहारी जी के माथे पर लगा ‘हीरा’ गायब, डायमंड की जगह लगा दिया 'कांच का टुकड़ा'! 6 महीने बाद खुला राज

उदयपुर में ‘तालिबानी सजा’ युवक को पेड़ पर उल्टा लटकाकर पीटा, वीडियो वायरल

झालावाड़ में तेज रफ्तार कार ने 6 साल के मासूम को कुचला, गंभीर रूप से हुआ घायल

Gold Silver Price Today: बाजार खुलते ही आसमान पहुंचे सोना-चांदी के भाव, जानें जयपुर सर्राफा बाजार के ताजा रेट

पति पर मधुमक्खियों का जानलेवा हमला, सदमा इतना गहरा कि पत्नी ने मौके पर तोड़ा दम

राजस्थान के इन संभागों में 20 जुलाई तक हो सकती है बारिश, चलेंगी धूलभरी हवाएं, पढ़ें IMD की चेतावनी

"कौन है गैंगस्टर रोहित गोदारा को जेबकतरा कहने वाले IPS ओम प्रकाश? घर पर बुलडोजर एक्शन के बाद बोले- मैं नहीं जानता!

कोटा में गोलगप्पे खाने के बाद 115 बच्चों की बिगड़ी तबीयत, गांव में मचा हड़कंप

सोना हुआ धड़ाम, चांदी में आई बड़ी गिरावट, सराफा बाजार में हलचल! जानें ताजा रेट

सोना-चांदी के भाव में फिर बड़ा उछाल, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

झुंझुनूं के युवक 11 फेसबुक स्टोरी लगाकर किया सुसाइड, फोटो पोस्ट कर लिखा- Miss you Jaan

कोटा आरपीएफ का कमाल! लाखों के गहनों से भरा बैग गायब, CCTV से खोज निकाला पूरा राज

ऑनलाइन ठगी के काले साम्राज्य पर पुलिस की बड़ी चोट, सरदारशहर में करोड़ों के नेटवर्क का भंडाफोड़

वन विभाग में ट्रांसफर-पोस्टिंग का ‘खेल’! कुर्सी पर बैठे रहे IFS, RFS को दे दी पोस्टिंग

राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज! शाम से आंधी-बारिश का अलर्ट, इन जिलों में बरसेंगे बादल

Udaipur news: महिला प्रोफेसर ने लेट आने पर टोका तो, क्लास में थूक कर चला गया छात्र

जयपुर सचिवालय में चर्चा…साहब की 'सीक्रेट' मीटिंग जर्मनी में चल रही है या जयपुर में? जानिए कौन हैं ये IAS

राजस्थान में मानसून फिर हुआ एक्टिव! 18 जिलों में बारिश का अलर्ट, आंधी-गरज चमक के साथ बरसेंगे बादल

'दुश्मनी करो, लेकिन संवाद की एक खिड़की हमेशा खुली रखो' - वसुंधरा राजे

दिल दहला देने वाला हादसा! तेज रफ्तार बाइक ने भाई-बहन को कुचला, 5 साल की बच्ची की मौत

इंटरनेशनल फिजिक्स की दुनिया में भारत का ‘गोल्डन पंच, INDIA बना नंबर-1, PM मोदी ने दी बधाई

सोना हुआ सस्ता, चांदी ने पकड़ी रफ्तार, सराफा बाजार में हलचल! जानें ताजा रेट

TAGS:
Rajasthan crime

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अजमेर में बुजुर्ग ने 6 साल की मौसम से की छेड़छाड़! गुस्साए लोगों का आक्रोश, कई थानों की पुलिस तैनात
Rajasthan crime
2
Rajasthan crime
3
Jaipur News
4
Jaipur News
5
Alwar News