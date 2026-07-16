/जयपुर में पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज के बेटे का वायरल हो रहा है वीडियो, CCTV में कैद हो गया कांड

Jaipur Property Dispute: जयपुर के सोडाला थाना क्षेत्र स्थित सिविल लाइंस के गौरव नगर में पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज स्वर्गीय जगपाल सिंह के परिवार का संपत्ति विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है. इस बार विवाद उस समय खुलकर सामने आया जब पूर्व जज के बेटे पर अपनी बहन की कार पर हमला करने और तोड़फोड़ करने का आरोप लगा. घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कथित तौर पर कार पर हमला होता दिखाई दे रहा है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

हाईकोर्ट से लौट रही बहन पर हमला करने का आरोप

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शिकायतकर्ता पूनम सिंह ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि 14 जुलाई की शाम करीब 6:40 बजे वह हाईकोर्ट से अपने घर लौट रही थीं. जैसे ही वह सिविल लाइंस स्थित अपने घर के पास पहुंचीं, उनके बड़े भाई मुनिंदर सिंह ने कथित रूप से डंडे से उनकी कार पर हमला कर दिया. आरोप है कि उन्होंने कार के शीशे तोड़ दिए और कार के अंदर घुसकर भी हमला करने का प्रयास किया. इस पूरी घटना का CCTV फुटेज सामने आने के बाद मामला और अधिक चर्चा में आ गया है.

बहन ने फर्जी वसीयत तैयार करने का लगाया आरोप

पूनम सिंह का आरोप है कि उनके भाई मुनिंदर सिंह ने दिवंगत पिता के नाम से दो फर्जी वसीयत तैयार कर रखी हैं. उनका कहना है कि इस संबंध में वर्ष 2023 में भी पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई जा चुकी है. उनका आरोप है कि संपत्ति पर कब्जा बनाए रखने के लिए झूठे दस्तावेजों का सहारा लिया गया है और अब विरोध करने पर उन पर हमला किया गया.

भाई ने लगाए पलटवार में गंभीर आरोप

दूसरी ओर मुनिंदर सिंह ने बहन के सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उन्होंने अपनी बहन के वैवाहिक विवाद के दौरान कानूनी लड़ाई लड़ी थी और उसे पति से करीब तीन करोड़ रुपये का भरण-पोषण दिलाने में मदद की थी. उनका दावा है कि पिता ने अपनी वसीयत में मकान उनके नाम किया था. उन्होंने आरोप लगाया कि बहन अब संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है और इसी उद्देश्य से उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया गया है.

2023 से अदालत में लंबित है संपत्ति विवाद

जानकारी के अनुसार पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज जगपाल सिंह के निधन के बाद परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हुआ था. मुनिंदर सिंह, उनकी मां और बहनों के बीच संपत्ति के बंटवारे का मामला वर्ष 2023 से सिविल कोर्ट में लंबित है. इसी विवाद के चलते दोनों पक्ष लगातार एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते रहे हैं.

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना का CCTV फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और CCTV फुटेज सहित अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है. जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल यह मामला पारिवारिक संपत्ति विवाद से जुड़ा हुआ माना जा रहा है और अदालत में भी इससे संबंधित मुकदमा विचाराधीन है.

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