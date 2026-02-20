Zee Rajasthan
राजस्थान जल जीवन मिशन घोटाला, पूर्व IAS सुबोध अग्रवाल ने FIR रद्द कराने की हाईकोर्ट में याचिका की दायर

Jaipur News: जल जीवन मिशन घोटाले में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कराने के लिए पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल ने हाईकोर्ट में आपराधिक याचिका दायर की है. याचिका पर हाईकोर्ट अगले सप्ताह सुनवाई करेगा.

Feb 20, 2026

Jaipur News: राजस्थान में जल जीवन मिशन घोटाले में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कराने के लिए पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल ने हाईकोर्ट में आपराधिक याचिका दायर की है. याचिका पर हाईकोर्ट अगले सप्ताह सुनवाई करेगा. सुबोध अग्रवाल के अधिवक्ता दीपक चौहान ने बताया कि याचिकाकर्ता सुबोध अग्रवाल का PHED में 18 अप्रैल 2022 से कार्यकाल आरंभ हुआ था.

वहीं इससे पूर्व में गणपति ट्यूबवेल और श्याम ट्यूबवेल की ओर से इरकॉन के फर्जी प्रमाण पत्र पेश कर पूर्व आईएएस अधिकारी के कार्यकाल में ही टेंडर प्राप्त कर लिए थे. याचिका में कहा गया कि आरोपी फर्म को दिए गए 95 फीसदी वर्क ऑर्डर तत्कालीन एसीएस सुधांश पंत की अध्यक्षता में बनी वित्त कमेटी ने स्वीकृत किए थे.

केवल 10 फीसदी से भी कम वैल्यू के टेंडर की स्वीकृति याचिकाकर्ता के कार्यकाल में दी गई थी. इसके बावजूद भी एसीबी ने इस संबंध में जांच नहीं की. इसके अलावा याचिकाकर्ता की अध्यक्षता में गठित वित्त कमेटी ने स्वीकृत किए गए टेंडर में एक भी पैसा दोनों फर्मो को नहीं दिया गया, जिससे सरकार को याचिकाकर्ता के कार्यकाल में कोई आर्थिक क्षति नहीं हुई.

इरकॉन से ईमेल आते ही याचिकाकर्ता ने हाईलेवल कमेटी का गठन किया था. इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही याचिकाकर्ता के कार्यकाल में दोनों फर्म का टेंडर निरस्त कर उन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया और अधिकारी विशाल सक्सेना पर भी कानूनी कार्रवाई की गई.

याचिका में यह भी कहा गया कि एसीबी की ओर से विशाल सक्सेना के बयानों का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की है, जबकि याचिकाकर्ता ने विशाल सक्सेना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके चलते वह याचिकाकर्ता से ईर्ष्या रखता है.

