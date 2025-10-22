Zee Rajasthan
पूर्व मंत्री के नाबालिग बेटे ने ऑडी कार से मारी युवक और युवती की कार को भीषण टक्कर, फिर धमकाया...

Jaipur News : जयपुर में एक तेज रफ्तार ऑडी कार ने दूसरी कार को टक्कर मार दी. हरियाणा नंबर की ऑडी कार राजस्थान के पूर्व मंत्री रहे राजकुमार शर्मा का नाबालिग बेटा चला रहा था. जो जगतपुरा में निजी स्कूल का छात्र है और उसकी कार में उसके साथ दो सहपाठी भी बैठे थे.

Published: Oct 22, 2025, 10:53 PM IST | Updated: Oct 22, 2025, 11:09 PM IST

पूर्व मंत्री के नाबालिग बेटे ने ऑडी कार से मारी युवक और युवती की कार को भीषण टक्कर, फिर धमकाया...

Jaipur News : प्रताप नगर थाना इलाके में एनआरआई सर्किल पर एक स्विफ्ट कार को तेज रफ्तार ऑडी कार ने पीछे से टक्कर मार दी. इस हादसे में स्विफ्ट सवार युवक और युवती गंभीर घायल हो गए. हादसे के बाद जब दोनों ने ऑडी कार को रुकवाकर बात करनी चाही तो चालक ने उनके साथ मारपीट कर दी. ऑडी कार ने दो अन्य कारों को भी ठोक दिया था. हरियाणा नंबर की ऑडी कार राजस्थान के पूर्व मंत्री रहे राजकुमार शर्मा का नाबालिग बेटा चला रहा था. जो जगतपुरा में निजी स्कूल का छात्र है और उसकी कार में उसके साथ दो सहपाठी भी बैठे थे.

एयरबैग खुलने से बची जान
टक्कर इतनी तेज थी कि ऑडी कार के एयर बैग खुल गए. पुलिस के अनुसार पीड़ित पुलकित पारीक निवासी इंदिरा गांधी नगर खोह नागोरियान ने बताया कि अपनी दोस्त सुरभि निवासी रामनगरिया का भाई बीमार होने के कारण उन के इलाज के लिए ब्लड लेकर एनआरआई सर्किल से ठाकुरिया हॉस्पिटल जा रहे थे. दोपहर करीब 2.11 बजे उनकी स्विफ्ट कार को एनआरआई सर्किल पर एक ऑडी कार ने तेज गति से आते हुए उनकी कार को पीछे से टक्कर मारी. जिसके कारण उन्हें और सुरभि को गंभीर चोटें आई. पारीक ने बताया कि टक्कर के बाद उन्होंने और सुरभि ने ऑडी कार के चालक को रोका. इस पर चालक ने उससे और सुरभि से मारपीट शुरू कर दी.ऑडी कार के चालक को मौके पर भीड़ ने पकड़ लिया. जब चालक से उसका नाम-पता पूछा तो उसने खुद को पूर्व एमएलए राजकुमार शर्मा का बेटा बताया. उस ने धमकाते हुए कहा कि मेरा तुम लोग कुछ नहीं कर सकते और रही तुम्हारी गाड़ी की बात तो वह हम ठीक करवा देंगे.पीड़ित पुलकित पारीक ने रिपोर्ट में बताया कि ऑडी कार चलाने वाला युवक खुद को पूर्व मंत्री राजकुमार शर्मा का पुत्र बता रहा था.उसकी उम्र करीब 15–16 साल बताई जा रही है.

धमकाते हुए कहा मैं MLA का बेटा तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते
पुलकित के अनुसार नाबालिग ने उन्हें धमकी दी कि मैं एमएलए का बेटा हूं, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते.घायल पुलकित ने बताया कि मौके पर पहुंची प्रताप नगर थाना पुलिस ने उन्हें अस्पताल तक नहीं पहुंचाया और उन्हें प्राइवेट वाहन से इलाज के लिए जाना पड़ा. उनका आरोप है कि पुलिस ने मौके से आरोपी को छोड़ दिया और पांच घंटे तक एफआईआर दर्ज नहीं की.बाद में पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ को शिकायत दी. उनके हस्तक्षेप के बाद ही थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई.

