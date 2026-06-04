/कौन हैं अल्का गुर्जर? जिन्हें BJP ने बनाया राजस्यसभा उम्मीदवार, जानिए शिक्षा, राजनीतिक सफर और अहम भूमिकाएं

Alka Gurjar Biography, Rajasthan Politics: राजस्थान भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है. पार्टी ने इस बार अल्का गुर्जर को उम्मीदवार बनाया है. जैसे ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ, राजनीतिक गलियों में चर्चा तेज हो गई. पार्टी की ओर से कहा गया है कि नेताओं को संगठन और क्षेत्र में उनके लंबे अनुभव और सक्रिय भूमिका को देखते हुए यह जिम्मेदारी दी गई है. नाम घोषित होने के बाद समर्थकों में भी उत्साह देखने को मिला और दोनों नेताओं के राजनीतिक सफर को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा जोश है.

कौन हैं अल्का गुर्जर

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अल्का गुर्जर भाजपा से 2013 से 2018 तक बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुकी हैं. अल्का गुर्जर का जन्म 21 फरवरी 1961 को राजस्थान के मालपुरा में हुआ था. उनके पास MA, LLM और PHD की डिग्री है. अल्का गुर्जर को राजस्थान प्रशासनिक सेवा के लिए भी चुना गया था और उन्होंने प्रशिक्षण पूरा किया, लेकिन वो सरकारी सेवा में शामिल न होकर राजनीतिक करियर को चुना. उनका विवाह भाजपा नेता और राजस्थान सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री नाथू सिंह गुर्जर से हुआ है.

अल्का गुर्जर का राजनीतिक करियर

2013 के विधानसभा चुनाव में अल्का गुर्जर बांदीकुई से विधायक चुनी गईं. उन्होंने राजस्थान में भाजपा की प्रवक्ता और उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया. बाद में उन्हें भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सहसचिव नियुक्त किया गया और वो सितंबर 2020 से इस पद पर कार्यरत हैं. इसके साथ ही अल्का गुर्जर दिल्ली और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सह-प्रभारी हैं. अल्का गुर्जर एक अनुभवी प्रचारक हैं, जिन्होंने पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों के चुनाव में अपनी सेवाएं दी हैं.

कब समाप्त हो रहा राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल

राजस्थान में राज्यसभा की तीनों सीटों का कार्यकाल 21 जून 2026 को समाप्त हो रहा है. जिसमें केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, भाजपा सांसद राजेंद्र गहलोत और कांग्रेस सांसद नीरज डांगी शामिल हैं. कार्यकाल पूरा होने के बाद अब इन सीटों पर नए प्रतिनिधियों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. चुनाव आयोग के तय कार्यक्रम के मुताबिक, 18 जून को मतदान होना है और उसी दिन मतगणना कर परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे.

भाजपा राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान

भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी ने इस बार अल्का गुर्जर और सतीश पूनिया को राज्यसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारा है. सतीश पूनिया का नाम पहले से ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा में था, क्योंकि संगठन और प्रदेश की राजनीति में उनकी सक्रियता काफी मजबूत मानी जाती है. वहीं अल्का गुर्जर को टिकट देकर पार्टी ने महिला नेतृत्व को भी आगे बढ़ाने का संकेत दिया है. नामों की घोषणा के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.