Jaipur News: पूर्व MLA बलजीत यादव की ED कस्टडी में आज कोर्ट पेशी, MLA फंड घोटाले में 3 करोड़ के आरोप



Rajasthan Crime News: जयपुर पूर्व विधायक बलजीत यादव को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने MLA फंड घोटाले में गिरफ्तार किया था. आज (7 फरवरी) कोर्ट में उनकी पेशी होने जा रही है. ED ने उन्हें 3 दिन की रिमांड पर लिया था, जो आज समाप्त हो रही है. कोर्ट में ED उन्हें दोबारा पेश कर आगे की रिमांड या न्यायिक हिरासत की मांग कर सकती है. बलजीत यादव ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया था और कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने 3 दिन की ED कस्टडी मंजूर की थी.

MLA फंड घोटाले में 3 करोड़ का आरोप

बलजीत यादव पर आरोप है कि उन्होंने विधायक निधि (MLA फंड) के दुरुपयोग से करीब 3 करोड़ रुपये का घोटाला किया. जांच में पता चला कि फर्जी बिल, गलत प्रोजेक्ट्स और नकली कार्यों के नाम पर फंड का गबन किया गया. ED ने पिछले कुछ महीनों से इस मामले की जांच कर रही थी. बलजीत यादव बहरोड़ (अलवर) से पूर्व निर्दलीय विधायक रह चुके हैं.

गिरफ्तारी और कोर्ट की कार्रवाई

ED ने बलजीत यादव को गिरफ्तार कर जयपुर के अपने दफ्तर में पूछताछ की. गिरफ्तारी के बाद उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर कर गिरफ्तारी को अवैध बताया था. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 3 दिन की ED कस्टडी मंजूर की. इस दौरान ED ने उनसे फंड के दुरुपयोग, बैंक लेनदेन, दस्तावेज और अन्य आरोपियों के नामों पर गहन पूछताछ की. आज कस्टडी अवधि खत्म होने पर ED उन्हें कोर्ट में पेश करेगी.

पूर्व विधायक पर गंभीर आरोप

बलजीत यादव 2013 में बहरोड़ से निर्दलीय विधायक चुने गए थे. बाद में उन्होंने कांग्रेस जॉइन की थी, लेकिन बाद में अलग हो गए. MLA फंड घोटाले में उनके खिलाफ मुख्य आरोप फर्जीवाड़ा, गबन और सरकारी धन के दुरुपयोग के हैं. ED का कहना है कि जांच में कई दस्तावेज और गवाहों के बयान से आरोप पुख्ता हुए हैं.