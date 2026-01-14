Zee Rajasthan
पूर्व विधायक रामलाल शर्मा का पार्टी में बढ़ा कद, BJP कार्यकर्ताओं में पटाखे छोड़कर जताई खुशी

Rajasthan News: भाजपा के पूर्व विधायक रामलाल शर्मा का पार्टी संगठन में कद और बढ़ गया है. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देश पर रामलाल शर्मा को प्रवक्ता से पदोन्नत कर मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Pradeep kumar soni
Published: Jan 14, 2026, 04:39 PM IST | Updated: Jan 14, 2026, 04:39 PM IST

पूर्व विधायक रामलाल शर्मा का पार्टी में बढ़ा कद, BJP कार्यकर्ताओं में पटाखे छोड़कर जताई खुशी

Rajasthan News: भाजपा के पूर्व विधायक रामलाल शर्मा का पार्टी संगठन में कद और बढ़ गया है. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देश पर रामलाल शर्मा को प्रवक्ता से पदोन्नत कर मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है. प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने आधिकारिक सूची जारी की है.

उल्लेखनीय है कि रामलाल शर्मा इससे पहले भी भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रह चुके हैं. ऐसे में संगठन ने एक बार फिर उनपर भरोसा जताया है. रामलाल शर्मा के मुख्य प्रवक्ता बनाए जाने की खबर मिलते ही चौमूं क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर दौड़ गई.

कार्यकर्ताओं ने पटाखे छोड़कर खुशी जताई और एक-दूसरे को मिठाई खिलाई. इस दौरान मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा भी कार्यकर्ताओं के बीच नजर आए और सभी का आभार व्यक्त किया. कार्यकर्ताओं का कहना है कि रामलाल शर्मा के अनुभव का लाभ पार्टी को आगामी समय में मिलेगा और संगठन को मजबूती मिलेगी.

राजस्थान गौ सेवा समिति जयपुर की आयोजित प्रदेश स्तरीय सभा में संगठनात्मक विस्तार को लेकर बड़ा फैसला लिया गया. प्रदेश अध्यक्ष गोविंद राम महाराज शास्त्री ने उदयपुर संभाग के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ जिले के लिए नए जिलाध्यक्ष की घोषणा की. इस अवसर पर परम गौ भक्त, सेवाभावी और किसानमित्र पीयूष सोनी को चित्तौड़गढ़ जिले के जिलाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई.

सभा में इस निर्णय को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया और इसे समिति के आधिकारिक रजिस्टर में दर्ज किया गया. नव नियुक्त जिलाध्यक्ष पीयूष सोनी को समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों की ओर से बधाई और शुभकामनाएं दी गईं. संगठन ने गौ सेवा और गौ संरक्षण को और मजबूत करने का संकल्प भी लिया.

