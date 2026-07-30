/पूर्व विधायक के बेटे का एक दिन में दो बार ट्रांसफर, हाईकोर्ट ने दूसरा आदेश किया रद्द

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Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JVVNL) के सहायक अभियंता (AEN) विक्रम सिंह लोदी को बड़ी राहत देते हुए एक ही दिन में जारी किए गए दूसरे तबादला आदेश को निरस्त कर दिया है. अदालत ने माना कि किसी कर्मचारी के पहले तबादला आदेश की पालना के बाद उसी दिन दूसरा तबादला आदेश जारी करना न्यायसंगत नहीं माना जा सकता. जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश विक्रम सिंह लोदी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया.
क्या है पूरा मामला?
याचिका के अनुसार, विक्रम सिंह लोदी जेवीवीएनएल में सहायक अभियंता (आरडीएसएस) के पद पर कार्यरत हैं. 10 जुलाई को निगम ने उनका तबादला देवली से टोंक कर दिया. आदेश मिलने के बाद उन्होंने अगले दिन टोंक में जाकर अपनी नई जिम्मेदारी भी संभाल ली. लेकिन हैरानी की बात यह रही कि उसी 10 जुलाई को जेवीवीएनएल ने एक और आदेश जारी कर उनका तबादला टोंक से झालावाड़ कर दिया. याचिकाकर्ता का कहना था कि पहले आदेश की पालना के बाद उसी दिन दूसरा तबादला आदेश जारी करना न केवल प्रशासनिक दृष्टि से अनुचित है, बल्कि यह दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई भी प्रतीत होती है.
याचिकाकर्ता ने अदालत में क्या दलील दी?
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि दूसरे तबादला आदेश के पीछे कोई स्पष्ट प्रशासनिक कारण नहीं बताया गया. उन्होंने यह भी तर्क दिया कि दूसरे आदेश में याचिकाकर्ता के स्थान पर किसी अन्य अधिकारी की नियुक्ति तक नहीं की गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह निर्णय प्रशासनिक आवश्यकता के बजाय अन्य कारणों से लिया गया.
याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि विक्रम सिंह लोदी निवाई के पूर्व विधायक के पुत्र हैं और इसी कारण दुर्भावना से प्रेरित होकर दूसरा तबादला आदेश जारी किया गया.
JVVNL ने अदालत में क्या कहा?
जेवीवीएनएल की ओर से अदालत को बताया गया कि विक्रम सिंह लोदी पिछले करीब 16 वर्षों से टोंक जिले में ही विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे हैं. निगम का कहना था कि उनका तबादला पूरी तरह प्रशासनिक आवश्यकता और विभागीय हित को ध्यान में रखकर किया गया है. इसलिए ट्रांसफर आदेश को गलत नहीं माना जाना चाहिए.
हाईकोर्ट का फैसला
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले का परीक्षण किया और पाया कि पहले तबादला आदेश की पालना हो जाने के बाद उसी दिन दूसरा तबादला आदेश जारी करना उचित नहीं था. अदालत ने इस आधार पर दूसरे तबादला आदेश को निरस्त कर दिया. हालांकि पहले तबादले के आदेश को बरकरार रखा गया, जिसके तहत याचिकाकर्ता देवली से टोंक स्थानांतरित हुए थे.
फैसले का महत्व
यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों के तबादलों से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. अदालत ने स्पष्ट संकेत दिया है कि प्रशासनिक निर्णय भी निष्पक्ष, पारदर्शी और उचित प्रक्रिया के अनुरूप होने चाहिए. यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ बिना पर्याप्त कारण या प्रक्रिया का पालन किए लगातार आदेश जारी किए जाते हैं, तो न्यायालय ऐसे आदेशों की वैधता की समीक्षा कर सकता है.
इस फैसले को प्रशासनिक पारदर्शिता और कर्मचारियों के अधिकारों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. अब इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेवीवीएनएल को दूसरे तबादला आदेश का पालन नहीं करना होगा, जबकि पहला ट्रांसफर आदेश प्रभावी रहेगा.
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