Hem Singh Bhadana Passes Away: पूर्व कैबिनेट मंत्री हेम सिंह भड़ाना का निधन, कैंसर से लंबी जंग हारी

Rajasthan News: पूर्व कैबिनेट मंत्री हेम सिंह भड़ाना का निधन हो गया है. राजस्थान की राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहे भड़ाना आज सुबह करीब 7 बजे अलवर स्थित अपने निवास पर अंतिम सांस ली. वे पिछले कुछ दिनों से अलवर में ही थे और लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे. उनकी मौत ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में शोक की लहर दौड़ा दी है.

हेम सिंह भड़ाना राजस्थान के पूर्व मंत्री रहे हैं. वे थानागाजी विधानसभा क्षेत्र (अलवर जिला) से विधायक चुने गए थे और विभिन्न सरकारों में महत्वपूर्ण विभाग संभाले. गुर्जर समाज के प्रमुख नेता के रूप में जाने जाते थे और उन्होंने क्षेत्रीय विकास, किसान-कल्याण तथा सामाजिक न्याय के मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाई. उनकी राजनीतिक यात्रा में बीजेपी और अन्य दलों से जुड़ाव रहा, जहां उन्होंने अलवर और आसपास के इलाकों में मजबूत आधार बनाया.

भड़ाना पिछले कई वर्षों से कैंसर से पीड़ित थे. इलाज के बावजूद स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता रहा. आज सुबह उनके निधन की खबर मिलते ही अलवर और आसपास के इलाकों में शोक का माहौल है. परिवार, समर्थक और राजनीतिक सहयोगी उनके अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुटे हैं.

राजस्थान के विभिन्न राजनीतिक दलों, गुर्जर समाज और आम जनता ने पूर्व मंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की है. उनकी मौत से अलवर जिले में एक बड़ा राजनीतिक व्यक्तित्व खो गया है. विशेषज्ञों का कहना है कि भड़ाना की सक्रियता ने क्षेत्रीय मुद्दों को मजबूती दी थी. उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा.

खबर अपडेट की जा रही है.

