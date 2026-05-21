/वक्फ भूमि घोटाले में बड़ा खुलासा: फर्जी दस्तावेजों से करोड़ों की जमीन बेचने का आरोप, पूर्व ट्रस्टी भेजा गया जेल

Jaipur Waqf Land Dispute: राजस्थान की राजधानी जयपुर में जामिया तुल हिदाया ट्रस्ट की वक्फ संपत्तियों से जुड़े कथित फर्जीवाड़े के मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाया है. करीब 80 बीघा वक्फ भूमि में से 3 बीघा 11 बिस्वा जमीन की कथित अवैध बिक्री के मामले में गिरफ्तार पूर्व ट्रस्टी मोहम्मद जियाउर रहीम को कोर्ट ने 4 जून तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. जयसिंहपुरा खोर थाना पुलिस ने आरोपी को 18 मई को गिरफ्तार किया था.

6 सितंबर 2025 को शिकायत दर्ज कराई गई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया कि वक्फ संपत्ति घोषित भूमि के हिस्से को फर्जी दस्तावेजों और कथित साजिश के जरिए बेचने का प्रयास किया गया. एफआईआर में मोहम्मद जियाउर रहीम, नासिर खान सड़वा, अबरार अहमद, मसरूर अहमद, समीर खान सहित अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है. पुलिस अब तक एक गिरफ्तारी कर चुकी है, जबकि अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच जारी है.

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जांच में फर्जी स्टांप खरीद, कूटरचित दस्तावेज, कथित फर्जी इकरारनामों और जमीन सौदों की परतें खुल रही हैं. मामले में नासिर खान सड़वा, अबरार अहमद, जमीन खरीदने वाले तथा गवाह बताए जा रहे जाकिर खान और समीर खान की भूमिका की भी जांच लंबित बताई जा रही है. सूत्रों के अनुसार, जांच पूरी होने के बाद अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो सकती है.

प्रकरण में यह भी सामने आया है कि संबंधित भूमि वक्फ अधिनियम की धारा-26 के तहत घोषित वक्फ संपत्ति है, जिसे बेचने का अधिकार किसी व्यक्ति या ट्रस्टी को नहीं है. इसके बावजूद कथित रूप से फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन के सौदे किए गए और उन्हें वैध दिखाने की कोशिश की गई.

सूत्रों के मुताबिक, इस पूरे मामले में आचरोल सोसायटी और सूरजपोल सोसायटी से जुड़े कुछ दस्तावेज भी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं. हालांकि इस संबंध में अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कई दस्तावेज ऐसे बताए जा रहे हैं, जिनसे आगे और बड़े खुलासे हो सकते हैं.

केंद्र सरकार द्वारा वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और रिकॉर्ड प्रक्रिया पूरी किए जाने के बाद अब ऐसी संपत्तियां स्पष्ट रूप से चिन्हित मानी जा रही हैं. ऐसे में वक्फ भूमि से जुड़े पुराने सौदों, दस्तावेजों और हस्तांतरणों की जांच और अहम हो गई है. जो दस्तावेज अब तक सामने आए हैं, वे यह संकेत देते हैं कि राजधानी जयपुर में वक्फ संपत्तियों को लेकर कथित तौर पर एक बड़ा नेटवर्क सक्रिय रहा हो सकता है. फिलहाल पुलिस दस्तावेजों, लेनदेन, स्टांप खरीद और अन्य कड़ियों की जांच कर रही है. कुछ FIR में अभी चालान पेश होना बाकी है और सूत्रों का दावा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और नए खुलासे हो सकते हैं.

