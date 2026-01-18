दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के काफिले की गाड़ी क्षतिग्रस्त

Delhi Mumbai Expressway Accident: हरियाणा के नूंह जिले से गुजर रहे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर रविवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया. यह हादसा थाना पिंनगवा क्षेत्र के अंतर्गत गांव रिठठ के पास चैनल नंबर 41.100 पर हुआ. जानकारी के अनुसार, यह हादसा उस समय हुआ जब यह काफिला दिल्ली से जयपुर के तरफ जा रहा था.

काफिला जब रिठठ गांव के पास पहुंचा, तो सामने चल रहे ट्रोला ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिसके कारण पीछे चल रही कार ट्रोला से जा टकराई. इस दुर्घटना में वैगनआर कार क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि इस हादसे में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के काफिले की एक एस्कॉर्ट गाड़ी भी हादसे का शिकार होने की भी सूचना मिल रही है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक्सप्रेसवे पर हुई इस दुर्घटना के कारण यातायात प्रभावित हो गया. हादसे की सूचना मिलते ही पीनगवा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू किए गए, जिससे किसी बड़े नुकसान से बचाव हो सका.

राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई. काफिले में शामिल सभी अधिकारी, सुरक्षाकर्मी और चालक पूरी तरह सुरक्षित बताए जा रहे हैं. प्राथमिक जांच में हादसे का कारण तकनीकी खराबी या अचानक ब्रेक लगना बताया जा रहा है, हालांकि पुलिस द्वारा मामले की विस्तृत जांच की जा रही है. पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को सड़क से हटवाकर यातायात को दोबारा सुचारु किया.