Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के काफिले की गाड़ी क्षतिग्रस्त

Delhi Mumbai Expressway Accident: हरियाणा के नूंह जिले से गुजर रहे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर रविवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया. इस हादसे में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के काफिले की एक एस्कॉर्ट गाड़ी भी हादसे का शिकार होने की भी सूचना मिल रही है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 18, 2026, 11:25 PM IST | Updated: Jan 18, 2026, 11:25 PM IST

Trending Photos

पहले ट्रायल में ही पचपदरा रिफाइनरी ने रचा इतिहास, 700 किलोमीटर दूर पहुंचा कच्चा तेल
6 Photos
Rajasthan government project

पहले ट्रायल में ही पचपदरा रिफाइनरी ने रचा इतिहास, 700 किलोमीटर दूर पहुंचा कच्चा तेल

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं चूरमा लड्डू, जानें रेसिपी और फायदे
6 Photos
Churma Laddu

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं चूरमा लड्डू, जानें रेसिपी और फायदे

राजस्थान में सर्दी का कहर! इस दिन से एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, बारिश की प्रबल संभावना
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में सर्दी का कहर! इस दिन से एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, बारिश की प्रबल संभावना

राजस्थान सरकार युवाओं को देगी 10 लाख रुपये का बिना ब्याज का लोन, जानें कैसे करें आवेदन
6 Photos
Rajasthan Government scheme

राजस्थान सरकार युवाओं को देगी 10 लाख रुपये का बिना ब्याज का लोन, जानें कैसे करें आवेदन

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के काफिले की गाड़ी क्षतिग्रस्त

Delhi Mumbai Expressway Accident: हरियाणा के नूंह जिले से गुजर रहे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर रविवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया. यह हादसा थाना पिंनगवा क्षेत्र के अंतर्गत गांव रिठठ के पास चैनल नंबर 41.100 पर हुआ. जानकारी के अनुसार, यह हादसा उस समय हुआ जब यह काफिला दिल्ली से जयपुर के तरफ जा रहा था.

काफिला जब रिठठ गांव के पास पहुंचा, तो सामने चल रहे ट्रोला ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिसके कारण पीछे चल रही कार ट्रोला से जा टकराई. इस दुर्घटना में वैगनआर कार क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि इस हादसे में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के काफिले की एक एस्कॉर्ट गाड़ी भी हादसे का शिकार होने की भी सूचना मिल रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक्सप्रेसवे पर हुई इस दुर्घटना के कारण यातायात प्रभावित हो गया. हादसे की सूचना मिलते ही पीनगवा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू किए गए, जिससे किसी बड़े नुकसान से बचाव हो सका.

राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई. काफिले में शामिल सभी अधिकारी, सुरक्षाकर्मी और चालक पूरी तरह सुरक्षित बताए जा रहे हैं. प्राथमिक जांच में हादसे का कारण तकनीकी खराबी या अचानक ब्रेक लगना बताया जा रहा है, हालांकि पुलिस द्वारा मामले की विस्तृत जांच की जा रही है. पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को सड़क से हटवाकर यातायात को दोबारा सुचारु किया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news