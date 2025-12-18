Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जयपुर में क्रिकेट सट्टा रैकेट का भंडाफोड़, चार आरोपी गिरफ्तार

Jaipur News: जयपुर कमिश्नरेट की CST टीम बड़े सट्टा कारोबार का भंडाफोड़ किया. क्रिकेट मैच पर लगाए जा रहे सट्टा कारोबार में चार सटोरियों को गिरफ्तार किया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Vishnu Sharma
Published: Dec 18, 2025, 11:11 PM IST | Updated: Dec 18, 2025, 11:11 PM IST

Trending Photos

Dungarpur: जहर खाने से नाबालिग छात्रा की मौत का मामला, बैठक में दो मांगों पर बनी सहमति
9 Photos
Rajasthan crime

Dungarpur: जहर खाने से नाबालिग छात्रा की मौत का मामला, बैठक में दो मांगों पर बनी सहमति

राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली सर्दी जारी, कल से नया पश्चिमी विक्षोभ बढ़ाएगा ठिठुरन!
8 Photos
Rajasthan Winter

राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली सर्दी जारी, कल से नया पश्चिमी विक्षोभ बढ़ाएगा ठिठुरन!

क्या अरावली खत्म होने से पूरा राजस्थान बन जाएगा रेगिस्तान? जानें क्यों जरूरी है यह पर्वतमाला
8 Photos
Aravalli Range

क्या अरावली खत्म होने से पूरा राजस्थान बन जाएगा रेगिस्तान? जानें क्यों जरूरी है यह पर्वतमाला

कोटपूतली में बनेगा नया 181 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे, 2 घंटे में पहुंच देगा दिल्ली!
5 Photos
rajasthan government project

कोटपूतली में बनेगा नया 181 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे, 2 घंटे में पहुंच देगा दिल्ली!

जयपुर में क्रिकेट सट्टा रैकेट का भंडाफोड़, चार आरोपी गिरफ्तार

Jaipur News: राजस्थान में बड़े पैमाने पर सट्टा कारोबार चल रहा है. जयपुर कमिश्नरेट की CST टीम बड़े सट्टा कारोबार का भंडाफोड़ किया. क्रिकेट मैच पर लगाए जा रहे सट्टा कारोबार में चार सटोरियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों से 67 मोबाईल, वाईफाई सेटअप सहित 90 हजार जब्त किए हैं.

पुलिस आरोपियों के अन्य कनेक्शनों पर भी निगरानी रखे हुए हैं. जयपुर में क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाने वाले नेटवर्क का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. जयपुर की सीएसटी टीम ने बगरू इलाके में एक फ्लैट पर दबिश देकर चार सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए सट्टेबाज भारत और साउथ अफ्रीका के टी-20 क्रिकेट मैच पर सट्टा लगा रहे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

हालांकि ये मैच रद्द हो गया था, लेकिन सट्टा नेटवर्क पूरी तरह एक्टिव था. पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों में विजय, सिद्धांत सोनी, जयकुमार और अक्षय मनशानी शामिल हैं. ये आरोपी नामी सटोरिए भावेश बच्चनी और भानू शर्मा की लाइन लेकर अपने इस काले कारोबार को चला रहे थे.

सिद्धांत सोनी चित्रकूट जयपुर, जयकुमार दौनाली मॉडल टाउन मालवीय नगर, विजय भगतानी अग्रवाल फॉर्म मानसरोवर तथा अक्षय मनशानी स्वर्णपथ मानसरोवर के रहने वाले हैं. रेड के दौरान पुलिस ने मौके से 67 मोबाइल फोन, दो टैबलेट, एक एलईडी टीवी, वाई-फाई राउटर और करीब 90 हजार रुपये की सट्टा राशि बरामद की है.

मोबाइल और इंटरनेट के जरिए लाइव मैच के भाव पर सट्टा लगाया जा रहा था. सीएसटी टीम के एएसआई कमल सिंह डागर और जितेंद्र को इस सट्टा नेटवर्क की पुख्ता सूचना मिली थी. इसके बाद कमिश्नरेट की सीएसटी टीम ने पूरी योजना के तहत बगरू इलाके के एक फ्लैट पर रेड की, जहां से पूरे सट्टा नेटवर्क का पर्दाफाश हो गया.

यह पूरी कार्रवाई स्पेशल कमिश्नर राहुल प्रकाश के निर्देशन में की गई. पुलिस अब सट्टा नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. जयपुर पुलिस की इस कार्रवाई से क्रिकेट सट्टा कारोबार पर बड़ी सफलता मानी जा रही है. फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और आने वाले दिनों में और खुलासे होने की संभावना है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news