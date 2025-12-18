जयपुर में क्रिकेट सट्टा रैकेट का भंडाफोड़, चार आरोपी गिरफ्तार

Jaipur News: जयपुर कमिश्नरेट की CST टीम बड़े सट्टा कारोबार का भंडाफोड़ किया. क्रिकेट मैच पर लगाए जा रहे सट्टा कारोबार में चार सटोरियों को गिरफ्तार किया है.
Jaipur News: राजस्थान में बड़े पैमाने पर सट्टा कारोबार चल रहा है. जयपुर कमिश्नरेट की CST टीम बड़े सट्टा कारोबार का भंडाफोड़ किया. क्रिकेट मैच पर लगाए जा रहे सट्टा कारोबार में चार सटोरियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों से 67 मोबाईल, वाईफाई सेटअप सहित 90 हजार जब्त किए हैं.
पुलिस आरोपियों के अन्य कनेक्शनों पर भी निगरानी रखे हुए हैं. जयपुर में क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाने वाले नेटवर्क का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. जयपुर की सीएसटी टीम ने बगरू इलाके में एक फ्लैट पर दबिश देकर चार सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए सट्टेबाज भारत और साउथ अफ्रीका के टी-20 क्रिकेट मैच पर सट्टा लगा रहे थे.
हालांकि ये मैच रद्द हो गया था, लेकिन सट्टा नेटवर्क पूरी तरह एक्टिव था. पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों में विजय, सिद्धांत सोनी, जयकुमार और अक्षय मनशानी शामिल हैं. ये आरोपी नामी सटोरिए भावेश बच्चनी और भानू शर्मा की लाइन लेकर अपने इस काले कारोबार को चला रहे थे.
सिद्धांत सोनी चित्रकूट जयपुर, जयकुमार दौनाली मॉडल टाउन मालवीय नगर, विजय भगतानी अग्रवाल फॉर्म मानसरोवर तथा अक्षय मनशानी स्वर्णपथ मानसरोवर के रहने वाले हैं. रेड के दौरान पुलिस ने मौके से 67 मोबाइल फोन, दो टैबलेट, एक एलईडी टीवी, वाई-फाई राउटर और करीब 90 हजार रुपये की सट्टा राशि बरामद की है.
मोबाइल और इंटरनेट के जरिए लाइव मैच के भाव पर सट्टा लगाया जा रहा था. सीएसटी टीम के एएसआई कमल सिंह डागर और जितेंद्र को इस सट्टा नेटवर्क की पुख्ता सूचना मिली थी. इसके बाद कमिश्नरेट की सीएसटी टीम ने पूरी योजना के तहत बगरू इलाके के एक फ्लैट पर रेड की, जहां से पूरे सट्टा नेटवर्क का पर्दाफाश हो गया.
यह पूरी कार्रवाई स्पेशल कमिश्नर राहुल प्रकाश के निर्देशन में की गई. पुलिस अब सट्टा नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. जयपुर पुलिस की इस कार्रवाई से क्रिकेट सट्टा कारोबार पर बड़ी सफलता मानी जा रही है. फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और आने वाले दिनों में और खुलासे होने की संभावना है.
