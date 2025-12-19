कोहरे के चलते बिगड़ा हवाई शेड्यूल! दिल्ली की 4 फ्लाइट हुई जयपुर डायवर्ट

Flights Divert: उत्तर भारत के कई एयरपोर्ट्स पर कोहरा होने के चलते शुक्रवार को जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स का संचालन गड़बड़ा गया. एक तरफ जहां दिल्ली में कोहरे के चलते दिल्ली जा रही 4 फ्लाइट्स डायवर्ट होकर जयपुर पहुंची. वहीं जयपुर से संचालित अलग-अलग शहरों की फ्लाइट भी रद्द और लेट हुई. उल्लेखनीय है कि दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बीती रात कोहरे का असर रहा.

कम दृश्यता के चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स की लैंडिंग में परेशानी आई. इस दौरान रात 3 बजे से लेकर तड़के सुबह 6 बजे तक दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स की लैंडिंग प्रभावित हुई. दिल्ली जाने वाली 4 फ्लाइट्स की वहां लैंडिंग नहीं हो पाने के चलते ये फ्लाइट डायवर्ट होकर जयपुर पहुंची. इनमें इंडिगो की एक फ्लाइट, स्पाइसजेट की एक फ्लाइट और एयर इंडिया एक्सप्रेस की 2 फ्लाइट डायवर्ट होकर जयपुर पहुंची.

जयपुर एयरपोर्ट पर कई घंटे तक ये फ्लाइट खड़ी रही. इस कारण दो फ्लाइट के पायलटों का ड्यूटी टाइम पूरा होने के चलते पायलटों ने एफडीटीएल नियमों के तहत विमान छोड़ दिए. बाद में यात्रियों को सड़क मार्ग से दिल्ली भेजा गया. वहीं जयपुर से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की एक फ्लाइट रद्द कर दी गई. जबकि इंडिगो की गुवाहाटी जाने वाली फ्लाइट भी रद्द कर दी गई.

4 फ्लाइट जयपुर डायवर्ट

इंडिगो की नागपुर से दिल्ली फ्लाइट 6E-6618 जयपुर डायवर्ट हुई. स्पाइसजेट की मुंबई से दिल्ली फ्लाइट SG-386,एयर इंडिया एक्सप्रेस की गोवा से दिल्ली फ्लाइट IX-1221 और एयर इंडिया एक्सप्रेस की गोवा से दिल्ली फ्लाइट IX-1348 डायवर्ट हुई. फ्लाइट IX-1221 और SG-386 वापस दिल्ली रवाना हुई. इंडिगो फ्लाइट 6E-6618 में FDTL के चलते यात्रियों को उतारा गया. एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट IX-1348 के यात्रियों को भी उतारा गया. दोनों फ्लाइट्स के यात्रियों को सड़क मार्ग से दिल्ली भेजा गया.

6 घंटे लेट बताते रहे फिर कहा रद्द

दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई एयरपोर्ट्स पर कोहरा होने के कारण जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट संचालन गड़बड़ाया रहा. इस दौरान एयरपोर्ट पर सुबह की 3 फ्लाइट रद्द कर दी गई. स्पाइसजेट की पुणे जाने वाली फ्लाइट में पहले तकनीकी खराबी बताई गई. इसे करीब 7 घंटे लेट बताया गया था, लेकिन बाद में इसे रद्द कर दिया गया.

इन फ्लाइट्स का बिगड़ा संचालन

इंडिगो की गुवाहाटी जाने वाली फ्लाइट 6E-748 रद्द हुई, जयपुर से सुबह 6:40 बजे फ्लाइट गुवाहाटी जाती है. एयर इंडिया की दिल्ली की फ्लाइट AI-1767/1834 रद्द हुई. दिल्ली से सुबह 7:55 बजे जयपुर आकर 8:30 बजे दिल्ली जाती है. स्पाइसजेट की सुबह 5:20 बजे पुणे जाने वाली फ्लाइट SG-1077 भी रद्द हुई.

शारजाह फ्लाइट साढ़े 7 घंटे लेट हुई रवाना

इसके अलावा जयपुर एयरपोर्ट से शारजाह जाने वाली एयर अरबिया की फ्लाइट करीब साढ़े 7 घंटे लेट रवाना हुई. इंडिगो की सुबह साढ़े 5 बजे बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट भी करीब 3 घंटे लेट रही. इसी तरह एतिहाद एयरवेज की आबूधाबी की फ्लाइट ढाई घंटे से अधिक लेट रही. वहीं स्पाइसजेट की दुबई जाने वाली फ्लाइट 2 घंटे से अधिक लेट हुई.