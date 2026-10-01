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राजस्थान में पुलिस की 4 बजट घोषणाओं पर जमीन का पेंच, PHQ ने गृह विभाग को लिखा पत्र

Rajasthan Police: राजस्थान में वर्ष 2026-27 की पुलिस विभाग से जुड़ी चार बजट घोषणाएं भूमि आवंटन और उससे जुड़ी प्रक्रियाओं के कारण लंबित हैं. डीग में अभय कमांड सेंटर, SC/ST वृत कार्यालय और AHT यूनिट के लिए जमीन आवंटन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Oct 01, 2026, 02:13 PM IST | Updated:Oct 01, 2026, 02:13 PM IST
राजस्थान में पुलिस की 4 बजट घोषणाओं पर जमीन का पेंच, PHQ ने गृह विभाग को लिखा पत्र
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: राजस्थान में बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने की कवायद के बीच पुलिस विभाग से जुड़ी चार घोषणाएं फिलहाल भूमि आवंटन और उससे जुड़ी प्रक्रियाओं में अटक गई हैं. वर्ष 2026-27 की इन बजट घोषणाओं में डीग में अभय कमांड सेंटर, SC/ST वृत कार्यालय और मानव तस्करी रोधी इकाई यानी AHT यूनिट की स्थापना के साथ जयपुर के कादेड़ा और त्रिवेणी नगर में नई पुलिस चौकियां खोलने का प्रावधान शामिल है. पुलिस मुख्यालय की पुलिस हाउसिंग ब्रांच ने इन मामलों को लेकर गृह विभाग को पत्र लिखा है.

डीग में तीन घोषणाएं जमीन के इंतजार में

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डीग में अभय कमांड सेंटर की स्थापना और उसके आधारभूत विकास कार्यों की घोषणा की गई थी. इसके लिए पुलिस अधीक्षक डीग की ओर से 28 अप्रैल 2026 को जिला कलेक्टर को निर्धारित मापदंडों के अनुसार जमीन आवंटित करने के लिए पत्र लिखा गया था. हालांकि, यह मामला अभी गृह विभाग स्तर पर लंबित बताया जा रहा है. इसी तरह डीग में SC/ST वृत कार्यालय और AHT यूनिट स्थापित करने की घोषणा भी भूमि आवंटन की प्रक्रिया में अटकी हुई है. इन दोनों के लिए भी जिला कलेक्टर को जमीन आवंटन के संबंध में पत्राचार किया जा चुका है, लेकिन अब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है.

जयपुर में चौकियों की भी अलग स्थिति

राजधानी जयपुर में चाकसू तहसील के ग्राम कादेड़ा में नई पुलिस चौकी खोलने की घोषणा की गई है. इसके लिए JDA के स्वामित्व वाली जमीन में से 500 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की जा चुकी है. हालांकि, जमीन मिलने के बाद की प्रक्रिया अभी लंबित है. वहीं सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के त्रिवेणी नगर में प्रस्तावित पुलिस चौकी के लिए जमीन चिन्हित की जा चुकी है. भूमि आवंटन के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण में ऑनलाइन आवेदन किया गया है. यानी जयपुर की दोनों चौकियों में एक के लिए जमीन आवंटित हो चुकी है, जबकि दूसरी के लिए प्रक्रिया जारी है.

गृह विभाग से जल्द मंजूरी की मांग

पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग से इन लंबित मामलों में आवश्यक कार्रवाई जल्द पूरी कराने का आग्रह किया है. पुलिस विभाग के अनुसार, इन परियोजनाओं के पूरा होने से संबंधित क्षेत्रों में पुलिस की मौजूदगी और कानून-व्यवस्था से जुड़ी व्यवस्थाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी. चार बजट घोषणाएं, दो जिले और जमीन आवंटन से जुड़ी अलग-अलग प्रक्रियाएं अब इनके क्रियान्वयन की राह में प्रमुख कड़ी बनी हुई हैं. अब इन मामलों में गृह विभाग और संबंधित प्रशासनिक एजेंसियों की कार्रवाई के बाद ही परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा सकेगा.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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