/राजस्थान में पुलिस की 4 बजट घोषणाओं पर जमीन का पेंच, PHQ ने गृह विभाग को लिखा पत्र

Rajasthan News: राजस्थान में बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने की कवायद के बीच पुलिस विभाग से जुड़ी चार घोषणाएं फिलहाल भूमि आवंटन और उससे जुड़ी प्रक्रियाओं में अटक गई हैं. वर्ष 2026-27 की इन बजट घोषणाओं में डीग में अभय कमांड सेंटर, SC/ST वृत कार्यालय और मानव तस्करी रोधी इकाई यानी AHT यूनिट की स्थापना के साथ जयपुर के कादेड़ा और त्रिवेणी नगर में नई पुलिस चौकियां खोलने का प्रावधान शामिल है. पुलिस मुख्यालय की पुलिस हाउसिंग ब्रांच ने इन मामलों को लेकर गृह विभाग को पत्र लिखा है.

डीग में तीन घोषणाएं जमीन के इंतजार में

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डीग में अभय कमांड सेंटर की स्थापना और उसके आधारभूत विकास कार्यों की घोषणा की गई थी. इसके लिए पुलिस अधीक्षक डीग की ओर से 28 अप्रैल 2026 को जिला कलेक्टर को निर्धारित मापदंडों के अनुसार जमीन आवंटित करने के लिए पत्र लिखा गया था. हालांकि, यह मामला अभी गृह विभाग स्तर पर लंबित बताया जा रहा है. इसी तरह डीग में SC/ST वृत कार्यालय और AHT यूनिट स्थापित करने की घोषणा भी भूमि आवंटन की प्रक्रिया में अटकी हुई है. इन दोनों के लिए भी जिला कलेक्टर को जमीन आवंटन के संबंध में पत्राचार किया जा चुका है, लेकिन अब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है.

जयपुर में चौकियों की भी अलग स्थिति

राजधानी जयपुर में चाकसू तहसील के ग्राम कादेड़ा में नई पुलिस चौकी खोलने की घोषणा की गई है. इसके लिए JDA के स्वामित्व वाली जमीन में से 500 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की जा चुकी है. हालांकि, जमीन मिलने के बाद की प्रक्रिया अभी लंबित है. वहीं सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के त्रिवेणी नगर में प्रस्तावित पुलिस चौकी के लिए जमीन चिन्हित की जा चुकी है. भूमि आवंटन के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण में ऑनलाइन आवेदन किया गया है. यानी जयपुर की दोनों चौकियों में एक के लिए जमीन आवंटित हो चुकी है, जबकि दूसरी के लिए प्रक्रिया जारी है.

गृह विभाग से जल्द मंजूरी की मांग