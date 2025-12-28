Zee Rajasthan
MP और महाराष्ट्र से राजस्थान आएंगी 4 बाघिन, हेलीकॉप्टर से होगा ट्रांसलोकेशन

Mukundra Tiger Reserve: जयपुर जिले में रामगढ़ विषधारी के बाद अब मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में भी बाघिन को लाया जा सकता है. बताया जा रहा है कि अगले महीने मध्यप्रदेश से राजस्थान में एक और बाघिन को हेलीकॉप्टर से लाया जाएगा.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ashish chauhan
Published: Dec 28, 2025, 04:14 PM IST | Updated: Dec 28, 2025, 04:14 PM IST

MP और महाराष्ट्र से राजस्थान आएंगी 4 बाघिन, हेलीकॉप्टर से होगा ट्रांसलोकेशन

Mukundra Tiger Reserve: राजस्थान के जयपुर जिले में रामगढ़ विषधारी के बाद अब मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में भी बाघिन को लाया जा सकता है. बताया जा रहा है कि अगले महीने मध्यप्रदेश से राजस्थान में एक और बाघिन को हेलीकॉप्टर से लाया जाएगा. हालांकि बताया जा रहा है कि इससे पहले सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व से एक नर टाइगर को बूंदी के रामगढ़ विषधारी में शिफ्ट किया जाएगा.

हालांकि फिलहाल रामगढ़ विषधारी के जंगलों में एमपी से लाई गई टाइग्रेस PN-224 को एन्क्लोजर से खुले जंग में छोडा गया. जिसे रेडियो-टेलीमेट्री, फील्ड ट्रैकिंग, सर्विलांस के जरिए निगरानी की जा रही है. शनिवार शाम को करीब 5 बजे एनक्लोजर के गेट खोले दिए गए. जिसके बाद रविवार सुबह करीब पौने चार बजे टाइग्रेस ने एनक्लोजर से जंगल में प्रवेश किया, जो उसके सामान्य और आत्मविश्वासपूर्ण व्यवहार को दर्शाता है.

किस टाइगर रिजर्व में कितने बाघ, बाघिन, शावक

सरिस्का में 49 बाघ, रणथम्भौर में 82 बाघ, मुकंदरा हिल्स में 3 बाघ, करौली-धौलपुर में 9 बाघ, रामगढ़ विषधारी में 8 बाघ, 2 महाराष्ट्र, 2 मध्यप्रदेश से टाइग्रेस लाई जाएगी. रामगढ़ और मुकुंदरा के टाइगर रिजर्व में 4 बाघिन और लाई जाएगी, जिसमें 2 मध्यप्रदेश और 2 महाराष्ट्र बाघिनों को लाया जाएगा.

इन बाघिनों को चरणबद्ध तरीके से राजस्थान के टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया जाएगा. राजस्थान में बाघ-बाघिनों और शावकों की संख्या पहली बार 150 पार पहुंच गई है. बताया जा रहा है कि अगले महीने फिर से बाघिन को हेलीकॉप्टर से राजस्थान के टाइगर रिजर्व में लाया जाएगा.

