/पहले महिला-पुरुष कुएं में गिरे, बचाने उतरे 2 लोग भी फंसे, कच्चे कुएं की धंसती दीवारों के बीच चला रेस्क्यू ऑपरेशन

Jaipur News: राजधानी जयपुर के कूकस इलाके में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक 90 फीट गहरे सूखे कुएं में चार लोग फंस गए. बताया गया कि पहले एक महिला और पुरुष कुएं में गिर गए थे. दोनों को बचाने के लिए दो लोग कुएं में नीचे उतरे, लेकिन वे भी बाहर नहीं निकल सके. इसके बाद कुएं में चार लोगों के फंसे होने की सूचना प्रशासन और सिविल डिफेंस को दी गई.



कच्चे कुएं के कारण रेस्क्यू चुनौतीपूर्ण

घटना की सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस की DQRT टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. कुआं करीब 90 फीट गहरा और कच्चा होने के कारण बचाव अभियान बेहद चुनौतीपूर्ण था. कुएं की दीवारें धंसने का खतरा बना हुआ था. ऐसे में रेस्क्यू टीम को बेहद सावधानी के साथ नीचे फंसे लोगों तक पहुंचना पड़ा.

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क्रेन की मदद से चारों को बाहर निकाला

रेस्क्यू के दौरान टीम ने स्थिति को देखते हुए क्रेन की मदद ली. काफी मशक्कत के बाद कुएं में फंसे चारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. इस दौरान मौके पर मौजूद टीम ने लगातार हालात पर नजर बनाए रखी और किसी तरह की दूसरी दुर्घटना न हो, इसका भी ध्यान रखा.



महिला-पुरुष की हालत गंभीर

रेस्क्यू किए गए महिला और पुरुष की हालत गंभीर बताई जा रही है. दोनों को तत्काल 108 एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है. वहीं, दोनों को बचाने के लिए कुएं में उतरे अन्य दो लोगों को गंभीर चोट नहीं आई है.



सिविल डिफेंस की DQRT टीम ने संभाला मोर्चा

पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान सिविल डिफेंस की DQRT टीम ने संभाली. उप नियंत्रक अमित शर्मा के नेतृत्व में टीम ने बचाव अभियान चलाया. ऑपरेशन में आसिफ खान, साकिब, निक्की, अफजल, युवराज और लक्ष्मण सिंह सहित टीम के अन्य सदस्य शामिल रहे.