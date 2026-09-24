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पहले महिला-पुरुष कुएं में गिरे, बचाने उतरे 2 लोग भी फंसे, कच्चे कुएं की धंसती दीवारों के बीच चला रेस्क्यू ऑपरेशन

Jaipur News: जयपुर के कूकस में 90 फीट गहरे सूखे कुएं में एक महिला और पुरुष गिर गए. दोनों को बचाने के लिए नीचे उतरे दो लोग भी कुएं में फंस गए. चार लोगों के फंसने की सूचना पर सिविल डिफेंस की DQRT टीम मौके पर पहुंची. कच्चे कुएं की दीवारें धंसने के खतरे के बीच क्रेन की मदद से चारों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. महिला और पुरुष की हालत गंभीर बताई गई, जिन्हें 108 एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Sep 24, 2026, 07:55 AM IST | Updated:Sep 24, 2026, 07:55 AM IST
पहले महिला-पुरुष कुएं में गिरे, बचाने उतरे 2 लोग भी फंसे, कच्चे कुएं की धंसती दीवारों के बीच चला रेस्क्यू ऑपरेशन
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: राजधानी जयपुर के कूकस इलाके में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक 90 फीट गहरे सूखे कुएं में चार लोग फंस गए. बताया गया कि पहले एक महिला और पुरुष कुएं में गिर गए थे. दोनों को बचाने के लिए दो लोग कुएं में नीचे उतरे, लेकिन वे भी बाहर नहीं निकल सके. इसके बाद कुएं में चार लोगों के फंसे होने की सूचना प्रशासन और सिविल डिफेंस को दी गई.


कच्चे कुएं के कारण रेस्क्यू चुनौतीपूर्ण
घटना की सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस की DQRT टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. कुआं करीब 90 फीट गहरा और कच्चा होने के कारण बचाव अभियान बेहद चुनौतीपूर्ण था. कुएं की दीवारें धंसने का खतरा बना हुआ था. ऐसे में रेस्क्यू टीम को बेहद सावधानी के साथ नीचे फंसे लोगों तक पहुंचना पड़ा.

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क्रेन की मदद से चारों को बाहर निकाला
रेस्क्यू के दौरान टीम ने स्थिति को देखते हुए क्रेन की मदद ली. काफी मशक्कत के बाद कुएं में फंसे चारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. इस दौरान मौके पर मौजूद टीम ने लगातार हालात पर नजर बनाए रखी और किसी तरह की दूसरी दुर्घटना न हो, इसका भी ध्यान रखा.


महिला-पुरुष की हालत गंभीर
रेस्क्यू किए गए महिला और पुरुष की हालत गंभीर बताई जा रही है. दोनों को तत्काल 108 एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है. वहीं, दोनों को बचाने के लिए कुएं में उतरे अन्य दो लोगों को गंभीर चोट नहीं आई है.


सिविल डिफेंस की DQRT टीम ने संभाला मोर्चा
पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान सिविल डिफेंस की DQRT टीम ने संभाली. उप नियंत्रक अमित शर्मा के नेतृत्व में टीम ने बचाव अभियान चलाया. ऑपरेशन में आसिफ खान, साकिब, निक्की, अफजल, युवराज और लक्ष्मण सिंह सहित टीम के अन्य सदस्य शामिल रहे.


अधिकारियों के मार्गदर्शन में चला अभियान
रेस्क्यू ऑपरेशन ADM साउथ युगांतर शर्मा के मार्गदर्शन में चलाया गया. कच्चे और गहरे कुएं में दीवारें धंसने के खतरे के बावजूद टीम ने सावधानीपूर्वक अभियान चलाया और चारों लोगों को बाहर निकालने में सफलता हासिल की. घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. महिला और पुरुष की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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