मुंडन कराकर ट्रेन और बस से घूमता रहा इधर-उधर, इंदौर से पकड़ा गया रमेश रूलानिया की हत्या का आरोपी जुबैर अहमद

 ज़ुबैर की गिरफ्तारी के बाद उसे कुचामन लाने की तैयारी की जा रही है. पुलिस टीम के अनुसार, कल तक आरोपी को लेकर कुचामन पुलिस थाने पहुंचने की संभावना है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 18, 2025, 12:33 PM IST | Updated: Oct 18, 2025, 12:33 PM IST

मुंडन कराकर ट्रेन और बस से घूमता रहा इधर-उधर, इंदौर से पकड़ा गया रमेश रूलानिया की हत्या का आरोपी जुबैर अहमद

Rajasthan Crime News: राजस्थान के कुचामन क्षेत्र में हुए रमेश रुलानिया हत्याकांड से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है. इस हत्या मामले में लंबे समय से वांटेड चौथे आरोपी ज़ुबैर अहमद को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है. जानकारी के अनुसार, ज़ुबैर को मध्य प्रदेश के इंदौर से पुलिस ने धर दबोचा.

इंदौर से हुई गिरफ्तारी
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ज़ुबैर की गिरफ्तारी के बाद उसे कुचामन लाने की तैयारी की जा रही है. पुलिस टीम के अनुसार, कल तक आरोपी को लेकर कुचामन पुलिस थाने पहुंचने की संभावना है. गिरफ्तारी के बाद अब कुचामन हत्याकांड के सभी मुख्य आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई की राह आसान हो गई है.

इससे पहले हुई थी तीन अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी
बताया गया कि इससे पहले हत्याकांड के तीन अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. ये गिरफ्तारी कोलकाता से हुई थी. पुलिस की मेहनत और लगातार छापेमारी के चलते अब पूरी गैंग पर शिकंजा कस दिया गया है. गिरफ्तार आरोपियों के नाम और उनके द्वारा अपराध में निभाई गई भूमिका की विस्तृत जांच जारी है.

पुलिस की कार्रवाई और आगामी कदम
कुचामन पुलिस ने हत्याकांड के सभी पहलुओं की जांच तेज कर दी है. अब मुख्य आरोपी के पकड़े जाने के बाद मामले की गहनता से पड़ताल की जा रही है. पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ के बाद पूरे मामले की गुत्थी सुलझाई जाएगी.

स्थानीय लोग और प्रशासन
स्थानीय लोग पुलिस की इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं. प्रशासन ने भी कहा कि इस तरह की संगठित अपराध की घटनाओं पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी. कुचामन हत्याकांड के आरोपी अब कोर्ट में पेश किए जाएंगे और न्यायिक प्रक्रिया शुरू होगी.

