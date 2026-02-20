Rajasthan EWS Admission: निशुल्क शिक्षा का द्वार खुला… RTE आवेदन आज से शुरू, गरीब बच्चों को 25% मुफ्त सीटें

Rajasthan RTE 2026: शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार, राजस्थान में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), वंचित वर्ग और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया आज 20 फरवरी 2026 से शुरू हो गई है.

इस योजना के तहत प्री-प्राइमरी (PP3+, PP4+, PP5+) और कक्षा 1 में प्रवेश स्तर की कक्षाओं में कुल उपलब्ध सीटों का 25 प्रतिशत आरक्षित रखा गया है. शिक्षा विभाग ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया है, ताकि पात्र अभिभावक आसानी से आवेदन कर सकें और समाज के कमजोर तबके के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके.



आवेदन की समयसीमा और प्रक्रिया

शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन 20 फरवरी 2026 से शुरू होकर 4 मार्च 2026 तक भरे जा सकेंगे. अभिभावकों को आधिकारिक पोर्टल rajpsp.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. आवेदन के दौरान बच्चे की जन्म तिथि, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू), बीपीएल कार्ड या विकलांगता प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे. अभिभावक अपने क्षेत्र के अधिकतम 5 विद्यालयों का चयन कर सकते हैं. विभाग ने अपील की है कि अभिभावक समय पर आवेदन करें, क्योंकि देरी से पात्र बच्चे लाभ से वंचित रह सकते हैं.

चरणबद्ध आवंटन और लॉटरी प्रक्रिया

प्रवेश प्रक्रिया को तीन चरणों में पूरा किया जाएगा, जो पूरी तरह लॉटरी आधारित है (कोई परीक्षा नहीं). पहले चरण का विद्यालय आवंटन 13 मार्च 2026 को जारी किया जाएगा. यदि सीटें खाली रहती हैं, तो दूसरा चरण 27 मार्च 2026 को और आवश्यकता पड़ने पर तृतीय चरण 13 अप्रैल 2026 को होगा. लॉटरी 6 मार्च 2026 को ऑनलाइन होगी, जिसके बाद अभिभावक स्कूल चॉइस भर सकेंगे. चयनित बच्चों के दस्तावेज सत्यापन के बाद संबंधित निजी विद्यालयों में प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा.

सरकार का उद्देश्य और अभिभावकों के लिए सलाह

राजस्थान सरकार का मुख्य उद्देश्य शिक्षा में समानता लाना और कमजोर वर्ग के बच्चों को बेहतर अवसर प्रदान करना है. इस वर्ष प्रक्रिया को और सुदृढ़ किया गया है, जिसमें ऑनलाइन सिस्टम में सुधार शामिल हैं. जयपुर सहित पूरे राज्य में हजारों बच्चे इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं.

अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे पोर्टल पर उपलब्ध दिशा-निर्देश ध्यान से पढ़ें, सही दस्तावेज तैयार रखें और समयसीमा का पालन करें. अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट या हेल्पलाइन से संपर्क करें. यह योजना न केवल शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करती है, बल्कि समाज में समावेशी विकास को बढ़ावा देती है.

