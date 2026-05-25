/इबोला वायरस को लेकर राजस्थान स्वास्थ्य विभाग सतर्क, एयरपोर्ट से अस्पताल तक हाई अलर्ट!

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Ebola Virus Rajasthan Alert: राजस्थान में चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग ने इबोला वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया है. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने एयरपोर्ट पर विदेशों से आने वाले यात्रियों, विशेष रूप से अफ्रीकी देशों से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग के आदेश दिए गए हैं.
Ebola Virus Rajasthan Alert: राजस्थान में चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग ने इबोला वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया है. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने राज्यभर के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं. साथ ही एयरपोर्ट पर विदेशों से आने वाले यात्रियों, विशेष रूप से अफ्रीकी देशों से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग के आदेश दिए गए हैं, ताकि किसी भी संभावित संक्रमण की समय रहते पहचान की जा सके.
राजस्थान के पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर डॉ. रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मेडिकल टीमों के लगातार संपर्क में हैं और जो विदेश से आने वाले यात्री हैं खासकर अफ्रीकी देशों की यात्रा कर लौट रहे हैं उनपर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं.
संदिग्ध लक्षण पाए जाने पर तत्काल आइसोलेशन और उपचार की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इबोला को अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है. फिलहाल राज्य में इबोला का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए पूरी सतर्कता बरती जा रही है.
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इबोला जैसी गंभीर और संक्रामक बीमारी से निपटने के लिए राजस्थान हेल्थ डिपार्टमेंट ने जयपुर के आरयूएचएस अस्पताल को डेडिकेटेड अस्पताल के रूप में चिन्हित किया है. यहां विशेष आइसोलेशन वार्ड, प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ और आवश्यक दवाओं व सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था की गई है.
इसके अलावा अन्य जिला अस्पतालों को भी संदिग्ध मरीजों की पहचान और प्राथमिक उपचार के लिए तैयार रहने को कहा गया है. चिकित्सा विभाग ने सभी अस्पतालों को संक्रमण नियंत्रण प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं.
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