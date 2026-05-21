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Heatwave Alert: जयपुर से लेकर जैसलमेर तक चूरू समेत इन शहरों में मौसम करने वाला है डबल अटैक, पढ़ें अब क्या है चेतावनी?

Rajasthan heatwave: राजस्थान में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है. जयपुर से लेकर जैसलमेर तक चूरू, श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जोधपुर समेत प्रदेश के प्रमुख शहरों में अगले कई दिनों तक राहत के कोई आसार नहीं हैं.

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 21, 2026, 08:11 AM|Updated: May 21, 2026, 08:11 AM
Heatwave Alert: जयपुर से लेकर जैसलमेर तक चूरू समेत इन शहरों में मौसम करने वाला है डबल अटैक, पढ़ें अब क्या है चेतावनी?
Image Credit: Ai Generated Image

Rajasthan Heatwave Alert: मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान सहित कई इलाकों में धूलभरी हवाओं, हीटवेव और गर्म रातों का अलर्ट जारी किया है. दिन का तापमान बेहद अधिक रहने के साथ रातें भी गर्म बनी हुई हैं, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है.

राजस्थान में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप पूरे प्रदेश पर छाया हुआ है. अधिकांश जिलों में दिन का तापमान 43 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क बना रहेगा और गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं. विशेषकर पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के जिलों में पारा 44 से 46 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है.

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पिछले 24 घंटों में सबसे गर्म शहर श्रीगंगानगर रहा, जहां तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पिलानी में 45.3 डिग्री, बीकानेर में 44.8 डिग्री, चूरू में 44.5 डिग्री, अलवर और कोटा में 44.2 डिग्री, चित्तौड़गढ़ में 44 डिग्री तथा जैसलमेर में 43.6 डिग्री तापमान रहा. राजधानी जयपुर में दिन का तापमान 42.5 डिग्री और रात का पारा 31.1 डिग्री पहुंच गया, जो सामान्य से काफी अधिक है. जोधपुर में 41.6 डिग्री और उदयपुर में 40.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया.


भीषण गर्मी के कारण दिनभर लू चल रही है और रातें भी गर्म बनी हुई हैं. मौसम विभाग ने कई जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है. दोपहर के समय बाहर निकलने वाले लोगों को सख्त सलाह दी गई है कि वे अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें. लू से बचाव के लिए हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनने, खूब सारे पानी पीने और छाया में रहने की अपील की गई है.


मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अगले 2-3 दिनों में कुछ इलाकों में धूलभरी हवाएं चलने की भी संभावना है, जिससे गर्मी का असर और बढ़ सकता है. हालांकि इन हवाओं से तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है, लेकिन कुल मिलाकर गर्मी का प्रकोप कम होने वाला नहीं है.


भीषण गर्मी का सबसे ज्यादा असर आम जनजीवन, किसानों, मजदूरों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है. सड़कों पर दोपहर के समय सन्नाटा पसरा रहता है. बाजारों में सुबह-शाम ही चहल-पहल दिखाई दे रही है. स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. लू लगने पर तुरंत ठंडे स्थान पर आराम करने, नारियल पानी, छाछ और नींबू पानी का सेवन करने की सलाह दी गई है.


प्रदेश के कई स्कूलों ने दोपहर की छुट्टियां बढ़ा दी हैं और सरकारी विभागों में भी वर्क फ्रॉम होम या शिफ्टेड टाइमिंग पर विचार किया जा रहा है. पशुपालकों को भी अपने मवेशियों को दोपहर की तेज धूप से बचाने के लिए विशेष इंतजाम करने की सलाह दी जा रही है. मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि इस सप्ताह के अंत तक गर्मी का यह सिलसिला जारी रह सकता है. फिलहाल लोगों को सावधानी बरतते हुए गर्मी से निपटने की पूरी तैयारी रखनी होगी.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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