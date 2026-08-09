/नंदी के गोबर-मूत्र से खाद और बैलों से खेती! Dinesh Kumar Jain ने बताया राजस्थान के विकास का नया सपना

राजस्थान से हजारों किलोमीटर दूर बेंगलुरू में रविवार को राजस्थानी संस्कृति, कारोबार और निवेश का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है. प्रवासी राजस्थानी संगम में देश के अलग-अलग हिस्सों से पहुंचे प्रवासी राजस्थानी एक तरफ अपनी मातृभूमि से जुड़ाव दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में निवेश की संभावनाओं पर उद्योग जगत के लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं. कार्यक्रम स्थल पर राजस्थानी वेशभूषा, ढोल-नगाड़ों और सांस्कृतिक रंग ने माहौल को पूरी तरह राजस्थान जैसा बना दिया है. इसी वजह से बेंगलुरू में आयोजित यह कार्यक्रम एक तरह से ‘मिनी राजस्थान’ की तस्वीर पेश कर रहा है.



नंदी के गोबर-मूत्र से खाद, बैलों से खेती का विजन

कार्यक्रम के दौरान Oye Desi Group के CEO Dinesh Kumar Jain ने Zee Media से बातचीत में खेती को लेकर अपने विजन की जानकारी दी. उन्होंने नंदी के गोबर और मूत्र से खाद तैयार कर खेती को बढ़ावा देने की बात कही. Dinesh Kumar Jain का फोकस प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल से खेती को मजबूत करने पर है. उन्होंने कहा कि पशुओं को केवल ‘आवारा पशु’ कहने के बजाय उन्हें ‘बेचारा पशु’ समझने की जरूरत है और उनके गोबर-मूत्र का उपयोग खाद तैयार करने में किया जा सकता है.उनके मुताबिक इस तरह की पहल कृषि व्यवस्था के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे सकती है. उन्होंने उम्मीद जताई कि अगर इस तरह के मॉडल को बड़े स्तर पर अपनाया गया तो आने वाले समय में दूसरे लोग भी इसे कॉपी करके अपने क्षेत्रों में लागू कर सकते हैं.

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‘सोलर पार्क में बैलों से खेती’ का सपना

Dinesh Kumar Jain ने ‘Solar Park में बैलों से खेती’ को अपने सपने के तौर पर बताया. उनका विचार है कि आधुनिक तकनीक और पारंपरिक कृषि पद्धति को एक साथ जोड़कर खेती का ऐसा मॉडल तैयार किया जाए, जिसमें ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो. उनकी सोच में सोलर पार्क जैसी आधुनिक व्यवस्था के साथ पारंपरिक पशु आधारित खेती को जोड़ने का प्रयास शामिल है. उनका मानना है कि खेती में स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल बढ़ाकर किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है. उन्होंने इस तरह के मॉडल को बड़े स्तर पर अपनाए जाने की संभावना भी जताई.



राजस्थान में निवेश को लेकर निवेशकों में उत्साह

बेंगलुरू में आयोजित संगम का एक बड़ा हिस्सा राजस्थान में निवेश से जुड़ा हुआ है. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में निवेशक और उद्योग जगत से जुड़े लोग राजस्थान में कारोबार और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं. राजस्थान सरकार की कोशिश है कि देश के अलग-अलग हिस्सों में बसे प्रवासी राजस्थानियों को प्रदेश की विकास यात्रा से जोड़ा जाए. निवेशकों के साथ संवाद के जरिए उद्योग, रोजगार और कारोबार को बढ़ावा देने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं.इस आयोजन में कई क्षेत्रों के निवेशकों की मौजूदगी इसे सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम के बजाय आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बना रही है.



बेंगलुरू में दिखी ‘मिनी राजस्थान’ की तस्वीर

कार्यक्रम स्थल पर राजस्थानी परंपरा और आधुनिक कारोबारी माहौल एक साथ नजर आ रहा है. लोग पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में पहुंचे हैं. ढोल-नगाड़ों की आवाज और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने बेंगलुरू में राजस्थान जैसा माहौल बना दिया है. प्रवासी राजस्थानी लंबे समय से बेंगलुरू को अपनी कर्मभूमि बनाए हुए हैं, लेकिन इस आयोजन में उन्होंने अपनी मातृभूमि के प्रति जुड़ाव को भी खुलकर प्रदर्शित किया. यही वजह है कि कार्यक्रम में शामिल लोग इसे ‘बेंगलुरू में मिनी राजस्थान’ के रूप में देख रहे हैं.



‘कर्मभूमि में रहकर मातृभूमि के लिए काम’

कार्यक्रम में शामिल प्रवासी राजस्थानियों का कहना है कि वे बेंगलुरू को अपनी कर्मभूमि मानते हैं, लेकिन राजस्थान उनकी मातृभूमि है. इसलिए जहां वे रहकर अपना कारोबार और रोजगार कर रहे हैं, वहीं अपनी मातृभूमि के विकास में भी योगदान देना चाहते हैं. संगम का उद्देश्य भी इसी भावना को आगे बढ़ाना है. प्रवासी समाज को राजस्थान की संस्कृति से जोड़ने के साथ-साथ प्रदेश के विकास और निवेश में उनकी भूमिका बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है.



संस्कृति समाज को जोड़ने की नींव

कार्यक्रम में शामिल प्रवासी राजस्थानी प्रतिनिधियों ने संस्कृति को समाज को जोड़ने वाली मजबूत कड़ी बताया. संतोष, जो कोलकाता चैप्टर से जुड़े हैं, ने संस्कृति को समाज की नींव और लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ने वाला माध्यम बताया. उनका कहना है कि देश के अलग-अलग शहरों में रहने वाले राजस्थानियों को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ना जरूरी है. ऐसे आयोजन प्रवासी समाज को एक मंच पर लाने में अहम भूमिका निभाते हैं.



CM भजनलाल शर्मा के प्रयासों की चर्चा

प्रवासी प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से प्रवासी राजस्थानियों को जोड़ने की पहल की भी चर्चा की. उनका मानना है कि प्रवासी समाज को राजस्थान के साथ जोड़ने से सामाजिक रिश्तों के साथ आर्थिक और कारोबारी सहयोग भी मजबूत हो सकता है. कार्यक्रम में इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि अलग-अलग क्षेत्रों में राजस्थानियों ने लंबे समय से महत्वपूर्ण योगदान दिया है. अब इस अनुभव और क्षमता को प्रदेश के विकास से जोड़ने की जरूरत है.



निवेश के साथ राजस्थान की पहचान भी मजबूत

प्रवासी राजस्थानी संगम की खासियत यही है कि यहां सिर्फ निवेश की बात नहीं हो रही, बल्कि राजस्थान की पहचान, संस्कृति और परंपराओं को भी प्रमुखता दी जा रही है. एक तरफ उद्योगपति और निवेशक प्रदेश में कारोबार की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रवासी राजस्थानी ढोल-नगाड़ों और पारंपरिक वेशभूषा के जरिए अपनी जड़ों से जुड़ाव दिखा रहे हैं. बेंगलुरू में आयोजित यह संगम इस बात की तस्वीर पेश कर रहा है कि राजस्थान की पहचान सिर्फ उसकी सीमाओं तक सीमित नहीं है. प्रवासी राजस्थानी जहां भी बसे हैं, वहां अपनी संस्कृति को साथ लेकर चलते हैं और अब उसी जुड़ाव को राजस्थान के निवेश, रोजगार और विकास से जोड़ने की कोशिश की जा रही है.

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