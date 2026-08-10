/बेंगलुरु में प्रवासी राजस्थानियों से CM भजनलाल की अपील, बोले- ‘पधारो म्हारे देस’, 10 दिसंबर को जयपुर आएं

Rajasthan Investment: राजस्थान की मिट्टी से दूर रहकर भी अपनी जन्मभूमि से जुड़े रहने वाले प्रवासी राजस्थानियों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अब प्रदेश की विकास यात्रा से और मजबूती से जुड़ने का आह्वान किया है. बेंगलुरु में आयोजित प्रवासी राजस्थानी संगम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थानियों ने देश-विदेश में अपनी मेहनत से पहचान बनाई है और साथ ही राजस्थान की संस्कृति, परंपरा और मिट्टी की खुशबू को भी दुनिया तक पहुंचाया है. मुख्यमंत्री ने प्रवासी राजस्थानियों को आगामी 10 दिसंबर 2026 को जयपुर में आयोजित होने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया. उन्होंने अपने अंदाज में कहा- ‘पधारो म्हारे देस.’



दुनिया में राजस्थान की पहचान बना रहे प्रवासी

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रवासी राजस्थानी जहां भी गए, वहां अपनी मेहनत और उद्यमशीलता से पहचान बनाई. इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान की संस्कृति और परंपराओं को भी जीवित रखा. उन्होंने कहा कि अपनी मातृभूमि से जुड़ाव सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं है. प्रवासी राजस्थानियों ने ‘कर्मभूमि से मातृभूमि’ अभियान के जरिए इस रिश्ते को काम के रूप में भी साबित किया है. जल संरक्षण समेत सामाजिक सरोकार के कई क्षेत्रों में प्रवासियों की भागीदारी इसका उदाहरण है. CM ने कहा कि राजस्थान के विकास में प्रवासी समाज की भूमिका आने वाले समय में और महत्वपूर्ण हो सकती है.

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संकट के समय भी निभाया राजस्थानियों ने साथ

मुख्यमंत्री ने विदेशों में रहने वाले राजस्थानियों के सामाजिक सरोकारों का उल्लेख करते हुए पश्चिम एशिया संकट के दौरान प्रवासी राजस्थानी चैप्टर्स की भूमिका की सराहना की. उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, दुबई, रियाद और बहरीन में प्रवासी राजस्थानियों ने संकट के दौरान भारतीयों की मदद की. लोगों के ठहरने की व्यवस्था से लेकर उन्हें सुरक्षित भारत वापस पहुंचाने तक सहयोग किया गया. मुख्यमंत्री ने इसे राजस्थान की उस संस्कृति का हिस्सा बताया, जिसमें सेवा, संवेदना और सामाजिक जिम्मेदारी को महत्व दिया जाता है.



तेज आर्थिक विकास की राह पर राजस्थान

प्रवासी राजस्थानी संगम में मुख्यमंत्री ने राजस्थान की अर्थव्यवस्था और सरकार की विकास योजनाओं का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि राजस्थान तेजी से आर्थिक विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है और देश के अग्रणी राज्यों में अपनी जगह मजबूत कर रहा है. CM के मुताबिक राजस्थान देश की सातवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. राज्य की GSDP वृद्धि दर 12 प्रतिशत से अधिक और प्रति व्यक्ति आय 2 लाख रुपये से ज्यादा हो गई है. सरकार ने राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 2030 तक 350 बिलियन डॉलर और 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है.



निवेशकों के लिए आसान किया जा रहा कारोबार

मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में मौजूद प्रवासी राजस्थानियों के सामने राज्य में कारोबार और निवेश के लिए किए जा रहे सुधारों का भी उल्लेख किया. उन्होंने बताया कि MSME क्षेत्र में Consent to Operate की अधिकतम समय सीमा 120 दिन से घटाकर 30 दिन की गई है, जबकि बड़े उद्यमों के लिए यह सीमा 60 दिन की गई है. वहीं, गैर-प्रदूषणकारी व्हाइट कैटेगरी उद्योगों की सूची को 104 से बढ़ाकर 877 किया गया है. निवेशकों की सुविधा के लिए राज निवेश सिंगल विंडो प्रणाली के जरिए सेवाओं का विस्तार किया गया है. सरकार की ओर से राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी-2026, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, राजस्थान MSME पॉलिसी, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी-2024 और एक जिला-एक उत्पाद नीति के जरिए उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात कही गई.



‘व्यापार सिर्फ ट्रांजेक्शन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन का माध्यम बने’

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों को एक खास संदेश दिया. उन्होंने कहा कि व्यापार को केवल लेन-देन तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए. उनके मुताबिक व्यापार ट्रांसफॉर्मेशन यानी बदलाव का माध्यम भी बन सकता है. उन्होंने प्रवासियों से अपील की कि वे अपनी सफलता को केवल बैलेंस शीट तक सीमित न रखें, बल्कि सेवा और सामाजिक सरोकारों के जरिए राजस्थान की विकास यात्रा में भी योगदान दें. CM ने बेंगलुरु की टेक्नोलॉजी और राजस्थान की उद्यमशीलता को साथ लाने की संभावनाओं पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि दोनों का संगम राजस्थान में विकास का नया अध्याय लिख सकता है.



प्रवासियों के लिए सरकार ने बनाया अलग विभाग

मुख्यमंत्री ने कहा कि जो व्यक्ति अपनी मिट्टी को याद रखता है, उसकी मिट्टी भी उसे कभी नहीं भूलती. इसी सोच के साथ राज्य सरकार ने प्रवासी राजस्थानियों से सीधा जुड़ाव बढ़ाने के लिए डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी अफेयर्स विभाग का गठन किया है. सामाजिक क्षेत्र में योगदान देना चाहने वाले प्रवासियों की सुविधा के लिए राजस्थान डेवलपमेंट सपोर्ट पोर्टल शुरू किया गया है. इसके अलावा विदेश मंत्रालय के सहयोग से जयपुर में विदेश संपर्क कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें विदेशों में रहने वाले राजस्थानियों की समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा हुई.



कर्नाटक में राजस्थान भवन की मांग पर भी CM का जवाब

बेंगलुरु में रहने वाले प्रवासी राजस्थानियों की ओर से कर्नाटक में राजस्थान भवन बनाने की मांग भी उठाई गई. मुख्यमंत्री ने बताया कि इस संबंध में कर्नाटक सरकार से संपर्क किया गया है. उन्होंने कहा कि प्रयास है कि प्रवासी राजस्थानियों को एक ऐसा स्थायी केंद्र उपलब्ध कराया जा सके, जहां उन्हें सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक स्तर पर सुविधाएं मिल सकें.



10 दिसंबर को जयपुर में फिर जुटेंगे प्रवासी राजस्थानी

प्रवासी राजस्थानी संगम के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी प्रवासी राजस्थानियों को 10 दिसंबर 2026 को जयपुर में होने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया. उन्होंने कहा कि प्रवासियों के अनुभव, सुझाव और सहभागिता राजस्थान की विकास यात्रा को नई गति दे सकते हैं. कार्यक्रम में राजस्थान फाउंडेशन बेंगलुरु चैप्टर के अध्यक्ष सचिन पांड्या ने भी प्रवासी राजस्थानी संगम को व्यापार, विकास और संस्कृति का महत्वपूर्ण मंच बताया. उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार की ओर से प्रदेश के बाहर शुरू की गई ई-मित्र सेवा से प्रवासी राजस्थानियों को लाभ मिल रहा है. कार्यक्रम में सांसद डॉ. सतीश पूनिया, लहर सिंह सिरोया, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर, संगीतकार डॉ. रिकी केज, राजस्थान फाउंडेशन के विभिन्न चैप्टर्स के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी मौजूद रहे.'

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