जिंदगी की जंग हार गया कजाकिस्तान में MBBS करने वाला राहुल, ब्रेन हेमरेज के बाद बड़ी मुश्किल से लाए थे जयपुर, SMS अस्पताल में ली आखिरी सांस

Jaipur News: दीपावली की पूर्व संध्या पर एक दुखद खबर ने नया बास शाहपुरा के निवासियों को गमगीन कर दिया. कजाकिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे युवा छात्र राहुल का रविवार दोपहर करीब 12:50 बजे SMS अस्पताल में निधन हो गया. परिवार ने विदेश से उन्हें एयरलिफ्ट कराकर जयपुर लाया था, लेकिन लंबी लड़ाई के बावजूद डॉक्टर उन्हें बचा न सके. राहुल की मौत ने न केवल परिवार को तोड़ दिया, बल्कि विदेश में पढ़ने वाले छात्रों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

दीपावली के ठीक पहले एक युवा सपने का अंत हो गया. शाहपुरा के नया बास गांव के निवासी राहुल घोसल्या, जो कजाकिस्तान के एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे, का रविवार (2 नवंबर) को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में निधन हो गया. 8 अक्टूबर को कॉलेज लाइब्रेरी में पढ़ाई के दौरान अचानक जोरदार चक्कर आने से शुरू हुई यह त्रासदी ब्रेन हेमरेज साबित हुई, जिसके बाद राहुल की जिंदगी वेंटिलेटर और प्रार्थनाओं के सहारे लड़ी, लेकिन अंततः हार गई. परिवार और राजनीतिक नेताओं के बीच शोक की लहर दौड़ पड़ी है.

लाइब्रेरी में पढ़ाई के दौरान ब्रेन हेमरेज

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

बीते 8 अक्टूबर को कजाकिस्तान के मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी में किताबों के बीच राहुल को अचानक तेज चक्कर आया. इसके बाद उल्टी होने लगी, और हालत बिगड़ती चली गई. हॉस्टल में प्राथमिक उपचार के बावजूद सुधार न होने पर डॉक्टरों ने एमआरआई और अन्य जांचें कीं, जिसमें ब्रेन हेमरेज की पुष्टि हुई. गंभीर स्थिति को देखते हुए राहुल को तत्काल वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया. विदेश में सीमित चिकित्सा सुविधाओं के कारण परिवार ने कई संगठनों—जैसे भारतीय दूतावास, एनआरआई समुदाय और एयरलाइंस—की मदद से एयर एम्बुलेंस का इंतजाम किया. 29 अक्टूबर को उन्हें जयपुर लाकर एसएमएस अस्पताल के मेडिकल आईसीयू में भर्ती कराया गया.

एसएमएस में 10 दिनों का संघर्ष

एसएमएस अस्पताल में 10 दिनों से अधिक चले इलाज के दौरान राहुल की हालत लगातार गंभीर बनी रही. विशेष मेडिकल बोर्ड ने वेंटिलेटर सपोर्ट, दवाओं और निगरानी में उनकी जिंदगी बचाने की हर कोशिश की, लेकिन मल्टी-ऑर्गन फेलियर ने सब कुछ छीन लिया. इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई प्रमुख नेता अस्पताल पहुंचे. डोटासरा ने राहुल के हालचाल पूछे और परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया. रविवार दोपहर करीब 12:50 बजे राहुल ने अंतिम सांस ली, जिसकी खबर सुनकर पूरे अस्पताल में सन्नाटा छा गया.

डोटासरा का शोक

राहुल के निधन पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर शोक व्यक्त किया. उन्होंने लिखा, "जयपुर के शाहपुरा निवासी MBBS के छात्र राहुल घोसल्या के असामयिक निधन की खबर अत्यंत दुःखद है. राहुल के परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है." यह घटना विदेश में मेडिकल शिक्षा की कठिनाइयों—जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और त्वरित मेडिकल इवैक्यूएशन—को रेखांकित करती है. राहुल के परिवार ने बताया कि वे एक साधारण किसान परिवार से थे, और राहुल डॉक्टर बनने का सपना देखते थे. उनका शव पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा. नया बास में शोक सभा आयोजित की जा रही है, जहां ग्रामीण उन्हें याद कर रहे हैं. यह दुखद घटना युवाओं को सतर्क रहने की सीख देती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJodhpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!