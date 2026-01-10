Jaipur Road Accident: जयपुर के खरबास सर्कल (पत्रकार कॉलोनी थाना क्षेत्र) में शुक्रवार रात (9 जनवरी 2026) करीब 9:30 बजे एक भयानक सड़क हादसा हुआ. नशे में धुत चालक ने ऑडी कार 120 किमी/घंटा की तेज रफ्तार से चलाई, जिससे सड़क किनारे खड़े ठेलों और खाना खा रहे लोगों पर चढ़ गई.
Trending Photos
Jaipur Road Accident: राजस्थान की राजधानी में शुक्रवार देर रात एक ऐसा सड़क हादसा हुआ, जिसे लोग अब 'जयपुर का पुणे पोर्श कांड' कह रहे हैं. खरबास सर्कल (पत्रकार कॉलोनी थाना क्षेत्र) के पास एक नशे में धुत चालक ने ऑडी कार 120 किमी/घंटा की रफ्तार से दौड़ाई और सड़क किनारे खड़े ठेलों-खाने वालों को कुचल दिया. इस भीषण हादसे में 1 व्यक्ति की मौत हो गई और 16 लोग घायल हुए, जिनमें से 4 की हालत गंभीर है.
मौत का वो मंजर जो किसी को नहीं भूलने देगा
रात करीब 9:30 बजे वंदेमातरम सर्कल की ओर से आ रही लग्जरी कार पहले डिवाइडर से टकराई, फिर पूरी तरह बेकाबू हो गई. कार ने 10-12 ठेलों को तोड़ते हुए सीधे उन लोगों पर चढ़ाई, जो रात के समय दाल-बाटी-चूरमा खा रहे थे. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार 30 मीटर तक लोगों और ठेलों को रौंदती चली गई और अंत में 100 फीट दूर एक पेड़ से जा टकराई.
मौके पर चीख-पुकार मच गई. ठेले पलट गए, खाना-बर्तन बिखर गए, लोग सड़क पर लहूलुहान पड़े थे. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, "कार इतनी तेज आई कि कोई समझ ही नहीं पाया. कुछ लोग पहियों के नीचे कुचल गए, कुछ दूर तक फेंके गए. पूरा इलाका अफरा-तफरी में डूब गया.
पुणे पोर्श से तुलना क्यों?
पुणे में 17 साल के नाबालिग ने नशे में Porsche चलाकर 2 लोगों की जान ली थी.
यहां भी नशे में तेज रफ्तार, लग्जरी कार, और निर्दोष लोगों की मौत.
सबसे चौंकाने वाली बात: कार में सवार चारों युवकों में से एक जयपुर पुलिस का सिपाही भी बताया जा रहा है.
क्या-क्या हुआ हादसे के बाद?
चालक दिनेश रणवां (चूरू) और दो साथी फरार.
रेनवाल निवासी पप्पू को भीड़ ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया, जो अब गिरफ्त में है.
कार दमन-दीव के एक चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम रजिस्टर्ड है.
सभी कार सवार नशे की हालत में थे.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!