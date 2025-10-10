NSUI अध्यक्ष की रिहाई के लिए कांग्रेस दिग्गजों का दबाव, पायलट से लेकर गहलोत तक ने साधा निशाना

Jaipur News: राजस्थान यूनिवर्सिटी में RSS के कार्यक्रम के दौरान हुए घटनाक्रम के बाद NSUI प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ और NSUI कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस एकजुट नजर आ रही है. कुछ दिन पहले विनोद जाखड़ ने सचिन पायलट को अपना नेता बताया था उसके बाद भी कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सरकार और पुलिस प्रशासन पर जमकर निशाना साध रहे हैं.

कुछ दिन पहले सचिन पायलट भी सेंट्रल जेल पहुंचे थे विनोद जाखड़ से मुलाकात करने लेकिन पायलट को मुलाकात करने की परमिशन नहीं मिली थी. आज नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायक अमित चाचान और मनीष यादव सेंट्रल जेल पहुंचे और विनोद जाखड़ सहित NSUI कार्यकर्ताओं से मुलाकात की.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन बच्चों पर नाजायज मुकदमें लगाए गए हैं. जूली ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा आज पुलिस कोर्ट में केस डायरी नहीं लेकर गई. इसलिए उनकी जमानत नहीं हुई.

NSUI प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ सहित अन्य कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग को लेकर आज NSUI प्रदेश संगठन महासचिव मुकेश नराणियां के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन SDM ऑफिस, सांभरलेक को सौंपा. जयपुर में आज NSUI की ओर से शाम 6:30 बजे विनोद जाखड़ और अन्य कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग को लेकर एक मशाल जुलूस निकाला जाएगा.