अनुभव से एडैप्टेबिलिटी तक: AI के काम को नया रूप देने के दौर में प्रासंगिक कैसे रहें

2025–2026 में AI अब सिर्फ टूल नहीं रहा — वो जॉब की पहली स्क्रीनिंग, टास्क असाइनमेंट, परफॉर्मेंस रिव्यू और कई बार प्रमोशन का फैसला भी कर रहा है. ऐसे में पुराना “10 साल का अनुभव” वाला फॉर्मूला अब उतना मजबूत नहीं रहा. आज सबसे ज्यादा मांग में है — अनुभव + एडैप्टेबिलिटी का कॉम्बिनेशन.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Feb 06, 2026, 11:12 AM IST | Updated: Feb 06, 2026, 11:12 AM IST

AI तेजी से काम करने के तरीकों को बदल रहा है, और जो प्रोफेशनल्स AI को अपनाने की दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं, उनके करियर छोटे होने का जोखिम बढ़ रहा है. यह खासतौर पर मिड-लेवल और सीनियर प्रोफेशनल्स के लिए सच है, जिनका काम करने का तरीका AI से पहले के दौर में बना है. जैसे-जैसे संगठन AI को तेजी से अपना रहे हैं, AI का विरोध करना अब कोई व्यवहारिक रणनीति नहीं रह गई है.

Zee Media के साथ मिलकर बनाया गया ‘Beyond AI, CVs & JDs with LinkedIn’ का अंतिम एपिसोड बताता है कि AI-पावर्ड वर्कप्लेस किस तरह नए एक्सपेक्टेशन्स को जन्म दे रहे हैं, खासकर अनुभवी प्रोफेशनल्स के लिए. LinkedIn की APAC VP of Talent & Learning Solutions रुची आनंद और Wipro के Chief Operating Officer संजीव जैन बताते हैं कि AI-इनेबल्ड वर्कप्लेस में प्रासंगिक बने रहने के लिए प्रोफेशनल्स को सीखने, माइंडसेट और लीडरशिप पर दोबारा सोचने की जरूरत क्यों है.


सिर्फ अनुभव अब काफी नहीं है
AI से पहले जो चीजें प्रोफेशनल्स को सफल बनाती थीं, वे लंबे समय तक जरूरी नहीं कि काम आएं. अनुभव अब भी मायने रखता है, लेकिन यह अकेले पर्याप्त नहीं है, क्योंकि रोल और स्किल्स लगातार बदल रही हैं. इसलिए, जैसा कि आनंद एपिसोड में बताती हैं, सीखने की क्षमता अब एक कोर स्किल बनती जा रही है. वह इसे इस तरह परिभाषित करती हैं कि “काम के फ्लो के बीच सीखने के लिए जगह बनाना, नए टूल्स को अपनाना और जिज्ञासु बने रहना.” मिड-लेवल और सीनियर प्रोफेशनल्स के लिए, प्रासंगिकता अब इस बात पर ज्यादा निर्भर करती है कि वे कितनी तेजी से अपनी स्किल्स अपडेट कर पाते हैं, सीख को नए संदर्भों में लागू कर पाते हैं और एडैप्टेबिलिटी दिखाते हैं – न कि सिर्फ पुराने अनुभव की गहराई पर.

अनलर्न, रीलर्न, रिपीट
खुद को नए सिरे से ढालना अब कभी-कभार होने वाली चीज नहीं रही, बल्कि यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है. जैसा कि जैन कहते हैं, “हमें अनलर्न करना होगा, फिर सीखना होगा और फिर दोबारा सीखना होगा. जो हमने कल सीखा था, उसी पर पूरी जिंदगी नहीं जी सकते, अब वह काम नहीं करेगा.” जैसे-जैसे स्किल्स और काम करने के तरीके तेजी से बदल रहे हैं, अनुभवी प्रोफेशनल्स के लिए खुद को नए सिरे से ढालना अनिवार्य हो जाता है. आनंद कहती हैं, “AI कम नौकरियों के बारे में नहीं, बल्कि नई नौकरियों के बारे में है,” और इसी से यह साफ होता है कि बदलाव के लिए खुले रहना क्यों जरूरी है. अहम बात यह भी है कि खुद को नए सिरे से ढालना लीडरशिप की जिम्मेदारी भी है: सीनियर प्रोफेशनल्स टीम के नॉर्म्स बनाते हैं, लर्निंग कल्चर को प्रभावित करते हैं और यह संकेत देते हैं कि पूरे संगठन में एडैप्टेशन और सीखने को प्रोत्साहन मिलता है या नहीं.


AI-फर्स्ट माइंडसेट हाई-वैल्यू लीडरशिप को खोलता है
जैसा कि जैन बताते हैं, AI-फर्स्ट होने का मतलब AI को एक ‘बडी’ की तरह देखना है – इसे इस तरह इस्तेमाल करना कि मानसिक बोझ कम हो, ताकि प्रोफेशनल्स क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन और लीडरशिप पर ज्यादा ध्यान दे सकें. यह खासतौर पर सीनियर प्रोफेशनल्स के लिए प्रासंगिक है, जिनकी वैल्यू अब जजमेंट, मेंटरिंग, प्रॉब्लम-सॉल्विंग और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग में ज्यादा होती जा रही है.

हालांकि, AI-फर्स्ट लीडरशिप सिर्फ टेक्निकल महारत तक सीमित नहीं है. इसका मतलब है AI का इस्तेमाल इंसानी ताकतों को और बेहतर बनाने के लिए करना - ताकि अनुभवी प्रोफेशनल्स ज्यादा स्पष्टता, उद्देश्य और प्रभाव के साथ लीड कर सकें. AI-इनेबल्ड वर्कप्लेस में, वही लोग आगे बढ़ेंगे जो सीखना कभी नहीं छोड़ते, बदलाव के लिए खुले रहते हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपनी सबसे मजबूत क्षमताओं को बढ़ाने के लिए करते हैं, न कि उन्हें बदलने के लिए.

Beyond AI, CVs & JDs का अंतिम एपिसोड देखें और जानें कि करियर रियल टाइम में कैसे दोबारा परिभाषित हो रहे हैं.

(Disclaimer: This article is from the Brand Desk. User discretion is advised.)

