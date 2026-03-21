राजस्थान में अब रेहड़ी-ठेले वालों को नहीं लेना होगा लाइसेंस, सरकार ये मिला तगड़ा तोहफा!

Fssai License New Rule 2026: केंद्र सरकार ने अनुज्ञा-पत्र समाप्त कर राहत दी है. भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल के सेवादार प्रकोष्ठ में पंजीकृत सोढ़ तीन करोड़ व्यापारी, ठेले पर माल बेचने वाले, थड़ी वाले और खोमचे वाले अनुज्ञा-पत्र से मुक्त हो गये हैं. वे सभी 2014 तक नगर निगम/नगर पालिका/नगर-परिषद से रजिस्टर्ड है. केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने गरीबी की रेखा पर जीवनयापन करने वाले अपने द्वारा खड़े किए गए रोजगार पर काम कर हजारों अन्य लोगों को रोजगार देने वाले व्यक्तियों के लिये अनुज्ञा-पत्र समाप्त कर राहत देने का काम किया है.

भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने कहा कि इन संशोधनों से कानून की अनुपालना सुगम होगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा. सरकार ने बीयूवीएम की वर्षों से चली आ रही मांग कि लाईसेन्स आजीवन किया जायें. रेहड़ी पर, ठेले पर व छोटी दुकान लगाकर पकोड़ी, बड़ा-पाव, इडली-डोसा, छोले-कुल्चे, दाल-बाटी, चोखा-लिट्टी, बर्फ का गोला, कुल्फी, प्रसाद आदि बेचने वालों को राहत दी है. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा द्वारा छोटे व्यापारी के लिए दिखाई गई इस सोच से रेहड़ी-ठेले वाले छोटे व्यापारी व किराणा व्यापारी लाभान्वित होंगे.

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने अधिसूचना जारी करते हुए अनुज्ञा-पत्र की आजीवन वैधता सशर्त कायम की है. लाईसेन्स को सक्रिय रखने के लिये निम्न शर्तें पूरी करनी होगी-

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अनुज्ञा-पत्र आजीवन वैधता की शर्तें

1. लाईसेन्स अब रिन्यू तो नहीं कराना होगा लेकिन सालाना लाईसेन्स फीस का भुगतान समय पर करना होगा.

2. एनुअल रिटर्न 31 मई तक दाखिल करना अनिवार्य.

3. व्यापारी द्वारा सालाना फीस समय पर नहीं भरी जाती है व रिटर्न समय नहीं दाखिल की जाती है तो स्वचालित रूप से लाईसेन्स निलंबित माना जायेगा.

4. अधिकारी अब बिना किसी पूर्व सूचना के ‘रिस्क-बेस्ड’ निरीक्षण कर सकते हैं. नियमों के उल्लंघन पर आजीवन लाईसेन्स कभी भी रद्द किया जा सकता है.

टर्नऑवर के नये स्लैब

1. टर्नऑवर की दृष्टि से लाईसेन्सिंग श्रेणियों में बदलाव किये हैं जो 1 अप्रेल 2026 से प्रभावी होंगे.

A. पंजीकरण रुपये 1.5 करोड़ तक रुपये 12 लाख तक,

B. स्टेट लाईसेन्स रुपये 1.5 करोड़ से 50 करोड़ तक रुपये 12 लाख से 20 लाख तक,

C. सेन्ट्रल लाईसेन्स रुपये 50 करोड़ से अधिक रुपये 20 करोड़ से अधिक,

डीम्ड रजिस्टर्ड का नियम (स्ट्रीट वेंडर्स) जो वेंडर स्ट्री वेंडर्स एक्ट 2014 के अन्तर्गत नगर निगम/नगर पालिका/नगर-परिषद से पंजीकृत हैं उन्हें अलग से एफएसएसएआई में रजिस्टर्ड कराने की जरूरत नहीं है.

उन्हें एफएसएसएआई के तहत ‘डीम्ड रजिस्टर्ड’ माना जायेगा. साथ ही छोटे व्यापारियों के लिये दस्तावेज जमा कराते ही तुरन्त रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने की सुविधा जारी की गई है.

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