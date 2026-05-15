/2000 बसों और हजारों वाहनों का आवागमन रुका, GRAM 2026 का आयोजन स्थगित

GRAM 2026: मध्य पूर्व संकट और पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच राजस्थान सरकार ने ईंधन बचाने की दिशा में एक बड़ा और सराहनीय फैसला लिया है. प्रस्तावित ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (GRAM) 2026 को स्थगित कर दिया गया है.

यह तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कृषि तकनीकी सम्मेलन 23 से 25 मई 2026 तक जयपुर में आयोजित होना था. इसमें पूरे देश से 75 हजार से अधिक किसानों सहित कृषि विशेषज्ञों, कंपनियों और स्टार्टअप्स के बड़े पैमाने पर आने की योजना थी.

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सरकार के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत की अपील को गंभीरता से लेते हुए यह फैसला लिया गया है. GRAM के आयोजन से करीब 2000 बसों और सैकड़ों निजी वाहनों का आवागमन होता, जिससे भारी मात्रा में पेट्रोल-डीजल की खपत होती. राज्य सरकार ने इसे देखते हुए आयोजन को स्थगित करने का निर्णय लिया है.

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