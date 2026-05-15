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2000 बसों और हजारों वाहनों का आवागमन रुका, GRAM 2026 का आयोजन स्थगित

Global Rajasthan Agritech Meet: राजस्थान सरकार ने ईंधन बचत की दिशा में एक बड़ा और सराहनीय फैसला लिया है. जयपुर में 23 से 25 मई 2026 तक प्रस्तावित ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (GRAM) को स्थगित कर दिया गया है.

Edited byAnsh RajReported byKashi Ram
Published: May 15, 2026, 05:37 PM|Updated: May 15, 2026, 05:37 PM
2000 बसों और हजारों वाहनों का आवागमन रुका, GRAM 2026 का आयोजन स्थगित
Image Credit: GRAM 2026

GRAM 2026: मध्य पूर्व संकट और पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच राजस्थान सरकार ने ईंधन बचाने की दिशा में एक बड़ा और सराहनीय फैसला लिया है. प्रस्तावित ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (GRAM) 2026 को स्थगित कर दिया गया है.

यह तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कृषि तकनीकी सम्मेलन 23 से 25 मई 2026 तक जयपुर में आयोजित होना था. इसमें पूरे देश से 75 हजार से अधिक किसानों सहित कृषि विशेषज्ञों, कंपनियों और स्टार्टअप्स के बड़े पैमाने पर आने की योजना थी.

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सरकार के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत की अपील को गंभीरता से लेते हुए यह फैसला लिया गया है. GRAM के आयोजन से करीब 2000 बसों और सैकड़ों निजी वाहनों का आवागमन होता, जिससे भारी मात्रा में पेट्रोल-डीजल की खपत होती. राज्य सरकार ने इसे देखते हुए आयोजन को स्थगित करने का निर्णय लिया है.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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