/ईंधन बचत के लिए डॉ. समित शर्मा का स्मार्ट प्लान, दूसरे विभाग भी ले सकते हैं सीख

Jaipur News: देश में बढ़ते ऊर्जा संकट के बीच राजस्थान में सरकारी स्तर पर ईंधन बचत को लेकर नई पहल देखने को मिल रही है. मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बाद अब आईएएस अधिकारी भी इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. सचिवालय में कई बैठकों को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया जा रहा है, जिससे अधिकारियों को बार-बार जयपुर आने की जरूरत नहीं पड़ रही.

सहकारिता विभाग में यह पहल सहकारिता सचिव और रजिस्ट्रार डॉ. समित शर्मा की ओर से की गई है. इसका उद्देश्य ईंधन की बचत के साथ-साथ समय और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है.

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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही विभागीय बैठकें

सहकारिता विभाग की अधिकांश समीक्षा और मॉनिटरिंग बैठकें अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की जा रही हैं. इससे जिलों में तैनात अधिकारियों को सचिवालय आने की आवश्यकता कम हो गई है. डॉ. समित शर्मा लंबे समय से तकनीक आधारित कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं. ऊर्जा संकट से पहले भी विभाग में कई कामों को ऑनलाइन मोड पर लाया गया था. अब इस व्यवस्था के जरिए न केवल प्रशासनिक कामकाज आसान हो रहा है, बल्कि यात्रा पर होने वाला खर्च और समय भी बच रहा है.

सहकारिता कोर्ट की सुनवाई भी ऑनलाइन

राजस्थान सहकारी अधिनियम 2001 की धारा 104 और 107 के अंतर्गत आने वाले अपील और निगरानी प्रकरणों की सुनवाई भी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जा रही है. इन मामलों में सरकारी अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से अपना पक्ष रख रहे हैं. विभाग की ओर से अन्य प्रकार की सुनवाई को भी धीरे-धीरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने की प्रक्रिया जारी है.

मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने भी दिया संदेश

राज्य सरकार के स्तर पर भी ईंधन बचत को लेकर कई कदम उठाए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपना सुरक्षा काफिला कम कर आम लोगों को ईंधन बचत का संदेश दिया है. साथ ही मुख्यमंत्री इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग भी कर रहे हैं.

सरकार में मंत्री अविनाश गहलोत और कन्हैयालाल चौधरी ने भी अपने सुरक्षा काफिलों को छोटा किया है. वहीं उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ट्रेन से सफर करती नजर आईं, जबकि प्रेमचंद बैरवा बस यात्रा करते दिखाई दिए.

आम जनता को भी दिया जा रहा संदेश

राजस्थान सरकार के इन कदमों को ऊर्जा संकट के दौर में जिम्मेदार प्रशासनिक पहल माना जा रहा है. सरकार का उद्देश्य यह संदेश देना है कि छोटी-छोटी आदतों में बदलाव कर ईंधन की बचत की जा सकती है. ऑनलाइन बैठकों, सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर सरकार आम जनता को भी जागरूक करने की कोशिश कर रही है.