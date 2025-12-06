देश का पहला राज्य बना राजस्थान! SIR–2026 में मतदाता सूची का पूरा डिजिटाइजेशन

SIR In Rajasthan: राजस्थान ने विशेष गहन पुनरीक्षण–2026 (SIR–2026) के दौरान मतदाता सूची को पूरी तरह डिजिटाइज कर देश में एक नया इतिहास रचा है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि राज्य में मतदाता सूची का 100 प्रतिशत डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है. इस उपलब्धि के साथ राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जिसने मतदाता डाटा को पूरी तरह डिजिटल स्वरूप में परिवर्तित किया.

महाजन ने इसे “टीम राजस्थान” की सामूहिक उपलब्धि करार देते हुए कहा कि गांवों से लेकर शहरों तक बीएलओ, तकनीकी टीमों, पर्यवेक्षकों, ईआरओ, एईआरओ, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों और जिला कलेक्टरों ने मिलकर अथक परिश्रम किया. लगातार मॉनिटरिंग, सूक्ष्म कार्ययोजना और डिजिटल प्लेटफॉर्म के प्रभावी उपयोग ने इस अभियान को गति दी.

मतदाता मैपिंग के क्षेत्र में भी राजस्थान देश में सबसे आगे है. राज्य में 97 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है, जिसके चलते केवल तीन प्रतिशत मतदाताओं को दावे–आपत्तियों के दौरान दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता रहेगी. औसतन प्रति बूथ लगभग 30 मतदाता ही अब कागजात से संबंधित औपचारिकता पूरी करेंगे. अधिकारियों के अनुसार इस उच्चस्तरीय मैपिंग से मतदाताओं को अनावश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया से राहत मिलेगी और बूथवार चुनाव प्रबंधन भी अधिक पारदर्शी और सरल बनेगा.

निर्वाचन विभाग ने इस दौरान ECINET प्लेटफॉर्म, BLO ऐप, पोर्टल आधारित सत्यापन, जिला हेल्पलाइन और नियमित मॉनिटरिंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया. अधिकारियों के अनुसार तकनीक, स्पष्ट दिशानिर्देश और प्रशिक्षण ने पुनरीक्षण प्रक्रिया को तेज गति दी और कार्य की विश्वसनीयता सुनिश्चित की.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं का विशेष आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सहयोग, समय पर सत्यापन और सक्रिय भागीदारी से यह उपलब्धि संभव हुई. ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरों में बसे बुजुर्ग, दिव्यांग, मजदूर और दूरस्थ नागरिकों ने प्रक्रिया को अपनाया, जिसे लोकतंत्र के प्रति विश्वास और समर्पण का उदाहरण बताया गया.

महाजन ने कहा कि मतदाता सूची केवल नामों का दस्तावेज नहीं बल्कि नागरिक अधिकारों और चुनावी पारदर्शिता की आधारशिला है. उन्होंने उम्मीद जताई कि यह मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा बनेगा. अब पुनरीक्षण प्रक्रिया के अगले चरण के रूप में 16 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होगी. इसके बाद 15 जनवरी 2026 तक दावे–आपत्तियां दाखिल की जा सकेंगी. सुनवाई और सत्यापन की प्रक्रिया 7 फरवरी तक चलेगी और अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी.

