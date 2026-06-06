/राजस्थान के 8 जिलों में भूजल खत्म, भविष्य की FD तोड निकाला जा रहा पानी, 27 जिलों में स्थिति बेहद गंभीर

Rajasthan Groundwater Crisis: जयपुर-राजस्थान में भूजल की चौकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है.प्रदेश के 8 जिलों में ग्राउंड वाटर खत्म हो गया है.अब पाताल तोडकर पानी निकाला जा रहा है.सिर्फ 4 जिले ही सुरक्षित है..बाकी जिलों में पानी के लिए कडा संघर्ष करना पड रहा है.राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच ग्राउंड वाटर की डराने वाली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट..!

बिन पानी सब सून-

रहिमन पानी राखिए,बिन पानी सब सून,पानी गए न ऊबरे,मोती मानुष चून...रहीम दास जी का ये दोहा राजस्थान में सही मायने में चरितार्थ हो रहा है.ग्राउंड वाटर की चौकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है.राजस्थान के 8 जिलों भूजल खत्म हो गया है.अजमेर,अलवर,दौसा,भरतपुर,जयपुर,जैसलमेर,झुन्झुनू,सवाई माधोपुर में पेजयल,कृषि,उघोग के लिए भूजल शून्य हो गया है.मरूधर के सिर्फ 4 जिले ही सुरक्षित बचे है.बाकी सभी जिलों में भूजल संकट गहरा रहा है.प्रदेश के 27 जिलों में भूजल अतिगंभीर स्थिति से गुजर रहा है.2 जिले टोंक और बूंदी क्रिटिकल श्रेणी में है.भूजल विभाग के चीफ इंजीनियर सूरजभान सिंह का कहना है कि इसको लेकर संबंधित विभाग और प्रशासन को चेतावनी दी है.यदि भूजल की स्थिति अभी भी नहीं सुधरी तो हालात और भी अधिक बिगडेंगे.

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कितने ब्लॉक सुरक्षित,कितने खतरनाक श्रेणी में

श्रेणी ..........ब्लॉक

सुरक्षित ........... 36

सेमि क्रिटिकल....... 26

गंभीर ........ 23

अतिगंभीर ......... 214

ये पांच जिले जहां सबसे ज्यादा भूजल दोहन-

जिला ............... भूजल दोहन

जैसलमेर ................ 321%

जोधपुर ................ 255%

दौसा ................ 232%

झन्झुनू ................. 228%

सीकर ................. 191%

FD तोड़कर निकाला जा रहा पानी-

राजस्थान में भविष्य की फिक्स डिपॉजिट यानी FD तोडकर पानी निकाला जा रहा है.क्योंकि यहां जमीन से 147 प्रतिशत तक पानी निकाला जा रहा है.भविष्य के लिए राजस्थान में भूजल का संकट बढ़ता ही जा रहा है.राज्य में भूजल का दोहन का मतलब जमीन से पानी 147 प्रतिशत तक निकाला जा रहा है.70 प्रतिशत भूजल दोहन सुरक्षित,90 से 100 प्रतिशत तक भूजल दोहन क्रिटिकल और 100 प्रतिशत से दोहन अति गंभीर क्षेणी में गिना जाता है.क्योंकि अब पाताल तोडकर पानी निकाला जा रहा है.हालांकि पिछले सालों के मुताबिक अभी ग्राउंड वाटर की स्थिति में 3 प्रतिशत तक सुधार हुआ है,लेकिन भविष्य के लिए ये रिपोर्ट भी चिंता का विषय बना.

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