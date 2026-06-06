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राजस्थान के 8 जिलों में भूजल खत्म, भविष्य की FD तोड निकाला जा रहा पानी, 27 जिलों में स्थिति बेहद गंभीर

Rajasthan News: राजस्थान में भूजल संकट लगातार गहराता जा रहा है. भीषण गर्मी के बीच सामने आई रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के 8 जिलों में भूजल भंडार लगभग समाप्त हो चुका है और अब गहरी सतहों से पानी निकालना पड़ रहा है.

Edited byAnsh RajReported byAshish chauhan
Published: Jun 06, 2026, 01:35 PM|Updated: Jun 06, 2026, 01:35 PM
राजस्थान के 8 जिलों में भूजल खत्म, भविष्य की FD तोड निकाला जा रहा पानी, 27 जिलों में स्थिति बेहद गंभीर
Image Credit: Rajasthan News:

Rajasthan Groundwater Crisis: जयपुर-राजस्थान में भूजल की चौकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है.प्रदेश के 8 जिलों में ग्राउंड वाटर खत्म हो गया है.अब पाताल तोडकर पानी निकाला जा रहा है.सिर्फ 4 जिले ही सुरक्षित है..बाकी जिलों में पानी के लिए कडा संघर्ष करना पड रहा है.राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच ग्राउंड वाटर की डराने वाली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट..!

बिन पानी सब सून-
रहिमन पानी राखिए,बिन पानी सब सून,पानी गए न ऊबरे,मोती मानुष चून...रहीम दास जी का ये दोहा राजस्थान में सही मायने में चरितार्थ हो रहा है.ग्राउंड वाटर की चौकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है.राजस्थान के 8 जिलों भूजल खत्म हो गया है.अजमेर,अलवर,दौसा,भरतपुर,जयपुर,जैसलमेर,झुन्झुनू,सवाई माधोपुर में पेजयल,कृषि,उघोग के लिए भूजल शून्य हो गया है.मरूधर के सिर्फ 4 जिले ही सुरक्षित बचे है.बाकी सभी जिलों में भूजल संकट गहरा रहा है.प्रदेश के 27 जिलों में भूजल अतिगंभीर स्थिति से गुजर रहा है.2 जिले टोंक और बूंदी क्रिटिकल श्रेणी में है.भूजल विभाग के चीफ इंजीनियर सूरजभान सिंह का कहना है कि इसको लेकर संबंधित विभाग और प्रशासन को चेतावनी दी है.यदि भूजल की स्थिति अभी भी नहीं सुधरी तो हालात और भी अधिक बिगडेंगे.

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कितने ब्लॉक सुरक्षित,कितने खतरनाक श्रेणी में
श्रेणी ..........ब्लॉक

सुरक्षित ........... 36
सेमि क्रिटिकल....... 26

गंभीर ........ 23
अतिगंभीर ......... 214

ये पांच जिले जहां सबसे ज्यादा भूजल दोहन-
जिला ............... भूजल दोहन

जैसलमेर ................ 321%
जोधपुर ................ 255%

दौसा ................ 232%
झन्झुनू ................. 228%

सीकर ................. 191%

FD तोड़कर निकाला जा रहा पानी-
राजस्थान में भविष्य की फिक्स डिपॉजिट यानी FD तोडकर पानी निकाला जा रहा है.क्योंकि यहां जमीन से 147 प्रतिशत तक पानी निकाला जा रहा है.भविष्य के लिए राजस्थान में भूजल का संकट बढ़ता ही जा रहा है.राज्य में भूजल का दोहन का मतलब जमीन से पानी 147 प्रतिशत तक निकाला जा रहा है.70 प्रतिशत भूजल दोहन सुरक्षित,90 से 100 प्रतिशत तक भूजल दोहन क्रिटिकल और 100 प्रतिशत से दोहन अति गंभीर क्षेणी में गिना जाता है.क्योंकि अब पाताल तोडकर पानी निकाला जा रहा है.हालांकि पिछले सालों के मुताबिक अभी ग्राउंड वाटर की स्थिति में 3 प्रतिशत तक सुधार हुआ है,लेकिन भविष्य के लिए ये रिपोर्ट भी चिंता का विषय बना.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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