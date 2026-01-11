Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत का कांग्रेस पर हमला, बोले- चोर की दाढ़ी में तिनका साफ नजर आ रहा है

Rajasthan News: केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर दौरे पर रहे. इस दौरान सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने जी-राम जी को लेकर विपक्ष और कांग्रेस द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन पर तीखा हमला बोला.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Jan 11, 2026, 06:44 PM IST | Updated: Jan 11, 2026, 06:45 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में सर्दी का कहर जारी! फतेहपुर में -2 डिग्री पहुंचा तापमान
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में सर्दी का कहर जारी! फतेहपुर में -2 डिग्री पहुंचा तापमान

जयपुर का अनोखा हनुमान मंदिर, जहां लड्डू नहीं लगता है पापड़ का भोग
7 Photos
Rajasthan Temple

जयपुर का अनोखा हनुमान मंदिर, जहां लड्डू नहीं लगता है पापड़ का भोग

क्या जनवरी में आने वाली है PM किसान निधि की 22वीं किस्त? जानिए क्या कहता है नया अपडेट
7 Photos
PM Kisan Samman Nidhi

क्या जनवरी में आने वाली है PM किसान निधि की 22वीं किस्त? जानिए क्या कहता है नया अपडेट

क्या आप जानते हैं कितनी ताकतवर होती है सरपंच की कलम?
7 Photos
Rajasthan Panchayat Chunav

क्या आप जानते हैं कितनी ताकतवर होती है सरपंच की कलम?

जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत का कांग्रेस पर हमला, बोले- चोर की दाढ़ी में तिनका साफ नजर आ रहा है

Rajasthan News: राजस्थान के केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर दौरे पर रहे. इस दौरान सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने जी-राम जी (मनरेगा से जुड़े विधेयक/नाम परिवर्तन) को लेकर विपक्ष और कांग्रेस द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन पर तीखा हमला बोला.

शेखावत ने कहा कि मैं तो यह मानता हूं कि भ्रष्टाचारी ही चिल्ला रहे हैं. चोर की दाढ़ी में तिनका साफ नजर आ रहा है. उन्होंने कहा कि मनरेगा का नाम पिछले कई वर्षों में करीब 12 बार बदला गया, लेकिन उस समय इस तरह का कोई विरोध या शोर देखने को नहीं मिला. अब जब जी-राम जी को लेकर बदलाव हुआ है, तो अचानक इतना विरोध क्यों किया जा रहा है, यह अपने आप में कई सवाल खड़े करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर निशाना

केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस नेतृत्व पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस मुद्दे पर झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि मनरेगा में मजदूरी बढ़ाने की मांग खुद कांग्रेस सरकार के समय उनके ही मंत्रियों द्वारा की गई थी. अब जब जी-राम जी से जुड़ा बिल पास हुआ है, तो कांग्रेस विरोध कर रही है.

शेखावत ने कहा कि कांग्रेस की राजमाता और राजकुमार जनता को गुमराह कर रहे हैं. इससे पहले भी उन्होंने राफेल सौदे पर झूठ फैलाया, कृषि कानूनों पर झूठ फैलाया और अब इसी तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है.

भ्रष्टाचार पर लगेगा अंकुश

मनरेगा को लेकर बोलते हुए शेखावत ने कहा कि इस योजना के तहत पहले नेहरू जी का नाम जोड़ा गया था, लेकिन बाद में वही नाम क्यों हटाया गया. इसपर कभी सवाल नहीं उठे. उन्होंने आरोप लगाया कि कई राज्यों से यह सूचनाएं सामने आई थी कि मनरेगा में बिना काम कराए भुगतान किया जा रहा था और इसे राजनीतिक लाभ के लिए अपने लोगों को पोषित करने का माध्यम बनाया गया.

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्पष्ट किया कि अब इस व्यवस्था में सुधार कर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाएगा. इसी वजह से जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे. वहीं आज शोर मचा रहे हैं. प्रेस वार्ता के दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि केंद्र सरकार की मंशा साफ है और जनकल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news