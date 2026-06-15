/एक सबूत दिखा दो... गहलोत पर जमकर बरसे शेखावत, सरकार गिराने के आरोपों को दी खुली चुनौती

Jodhpur News : केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जोधपुर और राजस्थान की वर्तमान समस्याओं के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है. उन्होंने कहा कि मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जोधपुर की पेयजल दुर्दशा का अगर कोई जिम्मेदार है और राजस्थान की दुर्दशा का कोई जिम्मेदार है तो अशोक गहलोत साहब जिम्मेदार हैं. उन्होंने आगे कहा कि जोधपुर की जनता को अगर किसी ने सताया है, तो अशोक गहलोत ने सताया है. जोधपुर की जनता को पीछे रखने का पाप किसने किया ? अशोक गहलोत ने किया.

जल जीवन मिशन पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप

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केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने राजस्थान को जल परियोजनाओं के लिए भरपूर संसाधन उपलब्ध कराए, लेकिन कांग्रेस सरकार के दौरान जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया. उन्होंने कहा कि टेंडर प्रक्रियाओं में अनियमितताएं हुईं, जिसके कारण आज भी प्रदेश की जनता को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है.शेखावत ने कहा कि केंद्र सरकार ने राजस्थान को रिकॉर्ड वित्तीय सहायता दी, लेकिन योजनाओं का लाभ समय पर जनता तक नहीं पहुंच सका.

एलिवेटेड रोड को लेकर भी साधा निशाना

जोधपुर की एलिवेटेड रोड परियोजना का उल्लेख करते हुए शेखावत ने कहा कि इस परियोजना को रोकने और लटकाने के लिए हरसंभव प्रयास किए गए. उन्होंने कहा, "एलिवेटेड रोड को रोकने के लिए जितने षड्यंत्र और कुचक्र हो सकते थे, वो सब अशोक गहलोत ने किए. मैं प्रमाणित करके यह बात कह सकता हूं.

सरकार गिराने के आरोपों पर पलटवार

राजस्थान में 2020 के राजनीतिक घटनाक्रम और सरकार गिराने के आरोपों पर भी शेखावत ने गहलोत को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार भाजपा पर सरकार गिराने का आरोप लगाती रही है, लेकिन आज तक कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं कर पाई. शेखावत ने कहा कि वो यहां खड़े होकर कहते हैं कि मेरी सरकार गिराई जा रही थी. एक प्रमाण देकर दिखा दें. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भीतर जो राजनीतिक संकट पैदा हुआ था, उसके लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है.

कथित फोन टैपिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग विवाद

वहीं शेखावत ने कथित फोन टैपिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग विवाद का भी जिक्र किया. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के समय अपने ही विधायकों और नेताओं की निगरानी किए जाने के आरोप सामने आए थे. उन्होंने कहा कि उनके अपने करीबी लोग कह रहे हैं कि सरकार गिराने का षड्यंत्र अगर किसी ने रचा तो अशोक गहलोत ने रचा. अपने विधायकों की रिकॉर्डिंग करते हैं और आरोप दूसरों पर लगाते हैं. शेखावत ने कहा कि दूसरों पर आरोप लगाने से पहले उन्हें अपने कार्यकाल की समीक्षा करनी चाहिए. उन्होंने कहा, "दूसरों पर जिम्मेदारी डालने से पहले अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए कि आखिर हालात वहां तक क्यों पहुंचे.