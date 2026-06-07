/राजस्थान में फिर गरमाया हॉर्स ट्रेडिंग विवाद, गजेंद्र सिंह शेखावत ने अशोक गहलोत से मांगा जवाब

Rajasthan Politics: केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हॉर्सट्रेडिंग के बयान पर पलटवार किया. शेखावत ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को जनता ने भारी बहुमत देकर सरकार बनाने का जनादेश दिया है. ऐसे में वहां हॉर्स ट्रेडिंग की आवश्यकता का कोई औचित्य नहीं बनता. शेखावत ने कहा कि बंगाल की राजनीति को राजस्थान की पुरानी राजनीतिक घटनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है.

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कुछ नेता जानबूझकर पुराने मुद्दों को फिर से उछाल रहे हैं. उन्होंने कहा कि यदि पिछले दस वर्षों के राजनीतिक घटनाक्रम का विश्लेषण किया जाए तो एक दिलचस्प पैटर्न दिखाई देता है. उन्होंने कहा कि जब भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट को कोई नई जिम्मेदारी, पद या संगठनात्मक दायित्व मिलने की संभावना बनती है, तब-तब उसको रोकने के लिए गहलोत साहब ने बोतल से जिन्न को बाहर निकाला है.

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शेखावत ने अशोक गहलोत के कथित रूप से राजस्थान के विधायकों को दस-दस करोड़ रुपये दिए जाने का दावे पर पलटवार करते हुए कहा कि यदि ऐसा हुआ था तो यह स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है. यदि उस समय मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत को इस कथित घटना की जानकारी थी, तो उन्होंने भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्या कदम उठाए. क्या किसी एजेंसी को जांच सौंपी गई, क्या किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की गई, क्या कोई एफआईआर दर्ज करवाई गई.

शेखावत ने कहा कि केवल राजनीतिक बयान देना पर्याप्त नहीं है. यदि किसी जिम्मेदार संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को भ्रष्टाचार की जानकारी हो और वह कार्रवाई न करे, तो उसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कानून और भ्रष्टाचार निरोधक प्रावधानों के अनुसार यदि किसी जिम्मेदार व्यक्ति को भ्रष्टाचार की जानकारी मिलती है और वह जानबूझकर कार्रवाई नहीं करता, तो वह भी समान रूप से जवाबदेह माना जा सकता है.

गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि यदि अशोक गहलोत के पास उस समय इस तरह की जानकारी थी, तो उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने क्या कार्रवाई की और यदि उनके पास कोई ठोस जानकारी नहीं थी, तो फिर इस प्रकार के गंभीर आरोप सार्वजनिक रूप से क्यों लगाए जा रहे हैं. शेखावत ने कहा कि इस पूरे मामले में अशोक गहलोत को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए.

मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि जनता जानना चाहती है कि आखिर सच्चाई क्या है. यदि भ्रष्टाचार हुआ था तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई और यदि ऐसा नहीं हुआ था तो फिर इस तरह के आरोप लगाने का आधार क्या है. उन्होंने कहा कि राजनीतिक बयानबाजी से अधिक महत्वपूर्ण तथ्य और प्रमाण होते हैं तथा सार्वजनिक जीवन में रहने वाले नेताओं को अपने बयानों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए.

