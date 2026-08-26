/जयपुर में नकली नोटों की बरामदगी गंभीर चिंता का विषय- गजेंद्र सिंह शेखावत

Jodhpur News : केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि पुलिस को ये पता लगाना चाहिए कि इसका स्रोत कहां है, नोट कहां छापे गए ? सप्लायर कौन है ? पूरी खेप किन लोगों तक पहुंचाई जानी थी ? ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके. देश में लगातार नकली नोट पकड़े जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भारत की आर्थिक प्रगति और उसकी गति को न पचा पाने वाली देश और विदेश में मौजूद भारत विरोधी ताकतें, इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो सकती हैं. उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी गतिविधियों और अपराधों को रोकने के लिए पूरी सजगता के साथ काम कर रही है.

शेखावत ने कहा कि अगर चुनाव के वक्त किसी राजनीतिक कार्यकर्ता या उसके परिवार से इतनी बड़ी मात्रा में नकली नोट बरामद होते हैं तो ये और भी गंभीर चिंता का विषय है. उन्होंने कांग्रेस के राजस्थान के नेताओं से इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करने और बरामदगी को लेकर स्पष्टीकरण देने की मांग की.

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राहुल गांधी के मनुस्मृति बयान पर भी निशाना

राहुल गांधी द्वारा पुणे में मनुस्मृति को लेकर दिए गए बयान पर भी शेखावत ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत की संस्कृति और सभ्यता को लेकर जानकारी की गहराई उनके बयान से स्पष्ट होती है. शेखावत ने कहा कि किसी भी विषय पर उसके ऐतिहासिक संदर्भ और परिस्थितियों को समझे बिना टिप्पणी करना उचित नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि भारत की सभ्यतागत चेतना और सांस्कृतिक मानबिंदुओं को लेकर पिछले करीब 200 वर्षों में कई तरह के प्रयास किए गए, जिनमें अंग्रेजों की भूमिका भी रही.

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आजादी के बाद देश के इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को सही तरीके से प्रस्तुत करने का अवसर था, लेकिन उनके अनुसार ऐसा नहीं हुआ और भारतीय इतिहास और सभ्यतागत चेतना को कमजोर करने के प्रयास जारी रहे. शेखावत ने कहा कि भारतीय परंपरा में महिलाओं को शक्ति, ज्ञान और समृद्धि के स्वरूप में सम्मान दिया गया है. दुर्गा को शक्ति, सरस्वती को ज्ञान और लक्ष्मी को समृद्धि की देवी के रूप में पूजा जाता है. उन्होंने गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषी महिलाओं का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस सभ्यता में महिलाओं को इतना सम्मान मिला हो, उसके बारे में संदर्भ से हटकर टिप्पणी करना अशोभनीय और निंदनीय है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी की मनुस्मृति पर टिप्पणी उनके अनुसार भारतीय संस्कृति और इतिहास के प्रति जानकारी के उथलेपन को दर्शाती है. उन्होंने कहा कि भारत की सभ्यता और सांस्कृतिक चेतना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी करने से पहले उसके व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ को समझना जरूरी है.