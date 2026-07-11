/गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा ऐलान, बोले- भारत की नई वैश्विक पहचान से बढ़े विदेशी पर्यटक

Jodhpur News: केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शनिवार को जोधपुर पहुंचे. अपने निवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से बदल रहा है और विश्व स्तर पर देश की नई पहचान बनी है. इसका सकारात्मक प्रभाव पर्यटन क्षेत्र पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है. उन्होंने कहा कि भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है. वहीं घरेलू पर्यटन में भी अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है.

योजनाओं के प्रभाव से 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर

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शेखावत ने कहा कि केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभाव से 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं. वर्ष 2014 की तुलना में देश की अर्थव्यवस्था दोगुने से अधिक आकार की हो चुकी है. प्रति व्यक्ति आय और किसानों की आय में वृद्धि हुई है तथा महंगाई पर प्रभावी नियंत्रण रखा गया है. इससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है और घरेलू पर्यटन को भी नया प्रोत्साहन मिला है.

उन्होंने कहा कि वर्तमान में पर्यटन क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 6 प्रतिशत का योगदान देता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य वर्ष 2047 तक इसे बढ़ाकर 10 प्रतिशत तक पहुंचाना है. इसके साथ ही वर्ष 2030 तक पर्यटन का आर्थिक योगदान 7 प्रतिशत तक पहुंचाने का अल्पकालिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

जोधपुर में नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने का बढ़ावा

शेखावत ने कहा कि पर्यटन एक विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का सशक्त माध्यम है, जिसका लाभ सीधे आमजन तक पहुंचता है. कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार सृजित करने की क्षमता भी इसी क्षेत्र में है. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जोधपुर में नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस बार और प्रभावी प्रयास किए जाएंगे.

पिछले पर्यटन सीजन में शहर विधायक अतुल भंसाली ने इस दिशा में सराहनीय पहल की थी. अब इसे और विस्तार देते हुए शहर में इवनिंग वॉक और मॉर्निंग वॉक जैसे पर्यटन सर्किट विकसित करने की योजना है. साथ ही रात्रिकालीन बाजारों और शहर की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक सुंदरता को पर्यटकों के सामने बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने के लिए भी विशेष प्रयास किए जाएंगे, जिससे जोधपुर की पर्यटन गतिविधियों को नई गति मिल सके.

