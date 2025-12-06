जयपुर से 10 KM दूर है यह प्राचीन तीर्थ स्थल, जहां कभी ऋषि गालव ने की थी तपस्या

Galta Ji Temple Jaipur: राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 10 किलोमीटर पूर्व में स्थित गलता जी एक प्राचीन और अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थान है, जिसे स्थानीय रूप से 'बंदर मंदिर' (मंकी टेंपल) के नाम से भी जाना जाता है. यह स्थान न केवल अपनी धार्मिक पवित्रता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहां का प्राकृतिक सौंदर्य और उछलते-कूदते बंदरों का बड़ा समूह इसे पर्यटकों के लिए बेहद आकर्षक बनाता है.

गालव ऋषि की तपोस्थली और धार्मिक महत्व

गलता जी को गालव ऋषि की तपोस्थली माना जाता है. यह मंदिर परिसर मूलतः कई मंदिरों का एक समूह है, जो अरावली पहाड़ियों के एक संकरे दर्रे के भीतर बना है. मंदिर परिसर में कई पवित्र कुंड (प्राकृतिक झरने और पानी के कुण्ड) हैं. तीर्थ यात्री इनमें स्नान करके अपने पापों को धोने के लिए यहां आते हैं. ये कुंड एक प्राकृतिक झरने से भरते हैं, जो ऊंची पहाड़ियों से नीचे बहते हुए सभी सात पवित्र कुंडों को भर देता है. सभी कुंडों में गलता कुंड को सबसे पवित्र माना जाता है. इसकी विशेष महत्ता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह आज तक कभी सूखा नहीं है.

बंदर मंदिर और अन्य आकर्षण

तीर्थयात्री गलता जी पहुंचने के लिए सबसे पहले रामगोपाल जी मंदिर परिसर में आते हैं, जिसे यहां के निवासी 'बंदरों के एक बड़े समूह' की वजह से 'बंदर मंदिर' (गलवार बाग) कहते हैं. हरियाली का खूबसूरत नज़ारा और उछलते कूदते बंदर यहां के खुशनुमा माहौल में इजाफा करते हैं. पहाड़ी की चोटी पर दीवान कृपाराम द्वारा निर्मित सूर्य देव को समर्पित एक छोटा मंदिर है, जिसे 'सूर्य मंदिर' कहा जाता है, जो शहर के लोगों के लिए पूजनीय है.

सूर्यास्त का मनमोहक दृश्य

जयपुर शहर के पश्चिमी छोर से गलता जी तक एक पैदल यात्रा मार्ग (30-45 मिनट का) है, जो गुलाबी रंग के एक बड़े पत्थर के मेहराब से होकर शुरू होता है. इस मेहराबदार मार्ग से जयपुर शहर का नज़ारा सबसे बेहतरीन दिखता है. जो आगंतुक पैदल यात्रा नहीं कर सकते, वे मंदिर के किनारे से दरारों से होते हुए, सबसे ऊंचे पवित्र कुंड से होते हुए सूर्य मंदिर तक जाकर सूर्यास्त का मनमोहक दृश्य देख सकते हैं. इस स्थान से पूरे जयपुर की विस्तृत किलेबंदी का नज़ारा भी दिखता है.

गलता जी मंदिर में दर्शन का समय सुबह 5 बजे से शाम 9 बजे तक है.

