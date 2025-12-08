Zee Rajasthan
गलता तीर्थ में 4500 स्क्वायर फीट में विकसित आधुनिक गौशाला, सड़कों से हटेंगे निराश्रित गोवंश

Jaipur News : जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने गलताजी में गौशाला का शुभारंभ करते हुए कहा कि अब शहर में अवैध डेयरियों को शिफ्ट किया जाएगा और जिन लोगों ने सेवा के लिए गोवंश रखा है, उन्हें चेतावनी दी जाएगी कि उनका पशु सड़कों पर नहीं घूमे.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Deepak Goyal
Published: Dec 08, 2025, 03:06 PM IST | Updated: Dec 08, 2025, 03:06 PM IST

गलता तीर्थ में 4500 स्क्वायर फीट में विकसित आधुनिक गौशाला, सड़कों से हटेंगे निराश्रित गोवंश

Jaipur News : निराश्रित गोवंश से जुड़ी शहर की समस्या को खत्म करने की दिशा में प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है. प्राचीन गलता तीर्थ परिसर में आधुनिक गौशाला की शुरुआत की गई. जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने गौशाला का शुभारंभ करते हुए कहा कि अब शहर में अवैध डेयरियों को शिफ्ट किया जाएगा और जिन लोगों ने सेवा के लिए गोवंश रखा है, उन्हें चेतावनी दी जाएगी कि उनका पशु सड़कों पर नहीं घूमे.

जिला प्रशासन द्वारा विकसित यह गौशाला करीब 4500 वर्ग फीट क्षेत्र में तैयार की गई है. यहां गोवंश के लिए अलग चारा केंद्र बनाया गया है और भविष्य में पशु स्वास्थ्य परीक्षण के लिए चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की भी योजना है. प्रशासन के अनुसार यह प्रयास न केवल गोवंश संरक्षण की दिशा में है बल्कि गलता तीर्थ के ऐतिहासिक स्वरूप को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य भी रखता है.

मंत्री पटेल ने कहा कि गोविंद देवजी की नगरी में स्थित यह तीर्थ स्थान धार्मिक और पुरातात्विक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है. यहां बीते कुछ समय से सफाई व्यवस्था, मंदिरों के रखरखाव और दर्शनार्थियों की आवाजाही में सुधार आया है. उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों पर गौशाला का निर्माण आवश्यक है, क्योंकि गाय की सेवा और दर्शन का धार्मिक महत्व है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जयपुर एक बड़ा पर्यटन स्थल है और शहर की सड़कों पर आवारा गोवंश का घूमना चिंताजनक है. इसके समाधान के लिए नगर निगम को निर्देश दिए गए हैं कि निराश्रित गोवंश को शीघ्र गौशालाओं तक पहुंचाया जाए। साथ ही शहर में संचालित अवैध डेयरियों को स्थानांतरित करने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है.

मंत्री ने आशा जताई कि यह गौशाला धार्मिक पर्यटन को नई दिशा देगी. उनके अनुसार जैसे-जैसे तीर्थ परिसर विकसित होगा, यहां आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और गलता तीर्थ एक बार फिर अपने पुराने वैभव के साथ प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल होगा.

