दक्षिण अफ्रीका में गांधी स्मृतियों को नमन, शेखावत ने सत्याग्रह की जन्मस्थली पर अर्पित की श्रद्धांजलि

Rajasthan News: जी-20 संस्कृति मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने दक्षिण अफ्रीका पहुंचे केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने महात्मा गांधी से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों का दौरा कर बापू को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। फीनिक्स सेटलमेंट और पीटरमारिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर उन्होंने गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।

सत्याग्रह की जन्मस्थली

डरबन के निकट स्थित फीनिक्स सेटलमेंट गांधी जी की स्मृतियों से ओत-प्रोत है। मंत्री शेखावत ने कहा, “यह स्थान सत्याग्रह की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। बापू का स्वदेशी अपनाने का विराट संदेश यहीं से निकला, जिसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन-मानस में व्यावहारिक रूप से प्रवाहित कर रहे हैं। गांधी विचारों का सच्चा अनुसरण यही है।

नस्लभेद का कलंक और नई शुरुआत

पीटरमारिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन वह ऐतिहासिक स्थल है, जहां 1893 में नस्लभेद के कारण गांधी जी को ट्रेन से धक्का देकर बाहर फेंक दिया गया था। शेखावत ने कहा, “यहां मानवता पर कलंक लगा था, लेकिन आज यही स्थान कृतज्ञता का केंद्र है। मैंने यहां श्रद्धा के फूल चढ़ाए। यह घटना मात्र एक दुर्घटना नहीं थी; यहां से दुनिया का नजरिया बदलने वाला नया युग शुरू हुआ।”

गांधी दर्शन का वैश्विक संदेश

शेखावत ने जोर दिया कि गांधी जी के सत्य, अहिंसा और स्वदेशी के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। जी-20 सम्मेलन के बीच गांधी स्मृतियों का दौरा न केवल व्यक्तिगत श्रद्धा है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का प्रयास भी है।

जी-20 में संस्कृति की भूमिका

सम्मेलन में भाग लेते हुए शेखावत ने सांस्कृतिक आदान-प्रदान और विरासत संरक्षण पर जोर दिया। गांधी स्थलों का दौरा इस दिशा में एक प्रतीकात्मक कदम है, जो भारत की शांतिपूर्ण विचारधारा को विश्व पटल पर मजबूत करता है.