जयपुर के इन दो स्टेशनों का बदलेगा नाम, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की घोषणा!

Jaipur News: भारत सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर दौरे पर रहे. इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दो प्रमुख रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि गांधीनगर और खातीपुरा रेलवे स्टेशनों के नामों में "जयपुर" जोड़ा जाएगा, ताकि यात्रियों को स्टेशन की पहचान में कोई भ्रम न हो.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अक्सर यात्री गांधीनगर (जयपुर) और गांधीनगर (गुजरात) के नामों को लेकर भ्रमित हो जाते हैं. ठीक इसी तरह खातीपुरा रेलवे स्टेशन की पहचान भी स्पष्ट हो सके. इसके लिए नाम में "जयपुर" जोड़ने का प्रस्ताव है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इससे यह साफ हो जाएगा कि ये स्टेशन राजस्थान के जयपुर में स्थित हैं. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर के जनप्रतिनिधियों और नागरिकों से अपील की है कि वे इसपर अपना सुझाव दें और आपसी सहमति से नाम परिवर्तन के प्रस्ताव को अंतिम रूप दें.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा है कि जैसलमेर जैसे पर्यटन स्थलों को और बेहतर तरीके से रेल नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में कार्य किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि दिल्ली से जैसलमेर तक ओवरनाइट ट्रेन सेवा शुरू करने का भी प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिससे सैलानियों को बेहतर सुविधा मिल सके.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि जोधपुर से दिल्ली तक नई वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी आखिरी चरण में है. बीकानेर से दिल्ली वंदे भारत ट्रेन की योजना पर भी काम जारी है और जल्द ही इस पर ठोस निर्णय लिया जाएगा.