जयपुर के इन दो स्टेशनों का बदलेगा नाम, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की घोषणा!

Jaipur News: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर दौरे पर रहे. इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर के दो प्रमुख रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने की घोषणा की.
Trending Photos
Jaipur News: भारत सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर दौरे पर रहे. इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दो प्रमुख रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि गांधीनगर और खातीपुरा रेलवे स्टेशनों के नामों में "जयपुर" जोड़ा जाएगा, ताकि यात्रियों को स्टेशन की पहचान में कोई भ्रम न हो.
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अक्सर यात्री गांधीनगर (जयपुर) और गांधीनगर (गुजरात) के नामों को लेकर भ्रमित हो जाते हैं. ठीक इसी तरह खातीपुरा रेलवे स्टेशन की पहचान भी स्पष्ट हो सके. इसके लिए नाम में "जयपुर" जोड़ने का प्रस्ताव है.
इससे यह साफ हो जाएगा कि ये स्टेशन राजस्थान के जयपुर में स्थित हैं. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर के जनप्रतिनिधियों और नागरिकों से अपील की है कि वे इसपर अपना सुझाव दें और आपसी सहमति से नाम परिवर्तन के प्रस्ताव को अंतिम रूप दें.
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा है कि जैसलमेर जैसे पर्यटन स्थलों को और बेहतर तरीके से रेल नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में कार्य किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि दिल्ली से जैसलमेर तक ओवरनाइट ट्रेन सेवा शुरू करने का भी प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिससे सैलानियों को बेहतर सुविधा मिल सके.
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि जोधपुर से दिल्ली तक नई वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी आखिरी चरण में है. बीकानेर से दिल्ली वंदे भारत ट्रेन की योजना पर भी काम जारी है और जल्द ही इस पर ठोस निर्णय लिया जाएगा.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!