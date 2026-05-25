/राजस्थान के इस मंदिर में रखा है 111 साल पुराना गंगाजल! गंगा दशहरा पर की गई पूजा

Ganga Dussehra 2026: ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी पर शहर के मंदिरों में गंगा दशहरा श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया. देवस्थान विभाग के राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी मंदिर श्री गंगाजी में एक ऐसी परंपरा आकर्षण का केंद्र बनी रही, जो पिछले 111 वर्षों से आस्था को संजोए हुए हैं.

मंदिर में स्वर्ण कलश में सुरक्षित गंगाजल की विशेष पूजा-अर्चना और श्रृंगार किया गया. मंदिर में विराजित गंगा मैया की प्रतिमा के समीप जरीदार वस्त्रों की ओट में रखा यह स्वर्ण कलश अपने भीतर 111 साल पुराना गंगाजल संजोए हुए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

वैदिक मंत्रोच्चार के बीच किया गया गंगा पूजन

मान्यता के अनुसार, पूर्व महाराजा माधव सिंह ने गंगोत्री में गंगा माता मंदिर निर्माण के दौरान वहां से गंगाजल मंगवाकर इस कलश में सुरक्षित रखवाया था तब से आज तक यह जल उसी स्वरूप में संरक्षित है. गंगा दशहरे पर पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गंगा पूजन किया. इसके बाद भजन-कीर्तन और विशेष आरती आयोजित हुई.

गंगा मैया को नवीन पोशाक धारण कराई गई, वहीं स्वर्ण कलश का भी मुख्य प्रतिमा की तरह अलंकरण किया गया. कलश पर चांदी का कलात्मक मुकुट सजाया गया और मोतियों के हार और कंठे से उसे अलंकृत किया गया.

सीलबंद रखा हुआ गंगाजल

मंदिर प्रबंधन के अनुसार, कलश के मुंह पर देवस्थान विभाग की मोहर लगी हुई है ताकि गंगाजल सुरक्षित बना रहे. कलश के नीचे रखी सोने और चांदी की छोटी कलात्मक शीशियों में भी उसी समय का गंगाजल संरक्षित है, जिन्हें आज तक सीलबंद रखा गया है. मंदिर का रजत मंडित सिंहासन और जरी की भव्य पिछवाई श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रही.

सिंहासन पर नजर आई चांदी की बारीक नक्काशी

चांदी की बारीक नक्काशी से सजे सिंहासन की कलात्मकता मुख्य प्रतिमा के आसन से भी अधिक भव्य नजर आई. गंगा दशहरे पर पूरे मंदिर परिसर में भक्तिमय वातावरण बना रहा और श्रद्धालुओं ने गंगा मैया के दर्शन कर सुख-समृद्धि की कामना की.

क्यों मनाया जाता है गंगा दशहरा?

पौराणिक कथाओं के मुताबिक, राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए ब्रह्माजी और भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी, जिसके बाद मां गंगा स्वर्ग लोक से उतरकर भगवान शिव की जटाओं से होते हुए पृथ्वी पर आई थी. 'दशहरा' शब्द 'दश' (दस) और 'हरा' (हरने वाला) से बना है. कहा जाता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति के दस प्रकार के पापों का नष्ट होता है.

साथ ही इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान, तर्पण और पूजा-पाठ करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है.