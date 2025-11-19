अमेरिका से पकड़ा गया था गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई, भारत आते ही NIA ने किया गिरफ्तार

Rajasthan News: NIA ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई और करीबी साथी अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत लाए जाने के बाद गिरफ्तार कर लिया. अनमोल 2022 से फरार था और लॉरेंस बिश्नोई तथा गोल्डी बराड़ के आतंकी सिंडिकेट में शामिल होने के आरोप में 19वां गिरफ्तार आरोपी है.
Rajasthan News: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने मंगलवार को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई और उसके करीबी साथी अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत लाए जाने के बाद गिरफ्तार कर लिया.
अनमोल 2022 से फरार था और अमेरिका में रह रहा था. वह अपने जेल में बंद भाई लॉरेंस बिश्नोई के आतंकी सिंडिकेट में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार होने वाला 19वां आरोपी है.
जांच में पता चला कि 2020 से 2023 के बीच उसने नामित आतंकवादी गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई की मदद से भारत में कई आतंकवादी वारदातों को अंजाम देने में सहयोग किया. मार्च 2023 में NIA ने उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.
अनमोल अमेरिका से ही लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के लिए काम करता रहा और जमीन पर मौजूद अपने गुर्गों को इस्तेमाल कर आतंकवादी गतिविधियों को चलाता था. जांच में यह भी सामने आया कि उसने गिरोह के शूटरों और गुर्गों को आश्रय और सामान उपलब्ध कराए और विदेशी जमीन से भारत में जबरन वसूली करने में शामिल था.
NIA आतंकवादियों, गैंगस्टरों और हथियार तस्करों के नेटवर्क, उनके ढांचे और पैसों के स्रोत को तोड़ने के लिए इस मामले (RC 39/2022/NIA/DLI – लॉरेंस बिश्नोई आतंकी-गैंगस्टर साजिश मामला) की जांच जारी रखे हुए है.
पुलिस के अनुसार, अनमोल पर राजस्थान और पंजाब में कुल 31 मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, हत्या का प्रयास, रंगदारी और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं. साल 2015 से जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई अपना गैंग विदेश बैठे गोल्डी बराड़ और अनमोल के जरिए चलाता है. दोनों मिलकर व्यापारियों, बिल्डरों और राजनीतिक लोगों को व्हाट्सऐप/सिग्नल (VOIP, VPN) कॉल से रंगदारी मांगते हैं. वहीं, रुपये नहीं देने पर शार्प शूटर भेजकर फायरिंग और हत्या तक कर दी जाती है, जिसकी जिम्मेदारी गैंग सोशल मीडिया पर खुलकर लेता है.