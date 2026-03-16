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सिद्धू मूसेवाला के बाद क्रिमिनल लॉरेंस गैंग की रडार पर बादशाह! कहा इस बार माथे पर मारेंगे गोली, जानें क्यों दी धमकी

Gangster Lawrence News: पानीपत में मनी एक्सचेंज ऑफिस पर दिनदहाड़े फायरिंग के बाद लॉरेंस गैंग ने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली है. गैंग ने रैपर बादशाह को उनके गाने 'टटीरी' को लेकर खुलेआम जान से मारने की धमकी दी है.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Mar 16, 2026, 11:18 AM IST | Updated:Mar 16, 2026, 11:18 AM IST

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सिद्धू मूसेवाला के बाद क्रिमिनल लॉरेंस गैंग की रडार पर बादशाह! कहा इस बार माथे पर मारेंगे गोली, जानें क्यों दी धमकी

Lawrence gang threatens rapper Badshah: रैपर बादशाह के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है. लॉरेंस गैंग ने सोशल मीडिया पर बादशाह को खुलेआम जान से मारने की धमकी दी है. धमकी रणदीप मलिक अनिल पंडित नाम के एक सोशल मीडिया पेज से दी गई है, जिसे गैंग की ओर से पोस्ट किया गया.

पोस्ट में बादशाह के विवादित गाने 'टटीरी' का जिक्र करते हुए लिखा गया है. “गाने से हरियाणा की संस्कृति को खराब करने का प्रयास किया गया है. पहले 2024 में तेरे कल्ब पे तुझे ट्रेलर दिखाया था. इस बार सीधा तेरे माथे में गोली मारेंगे. यह धमकी पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. गैंग ने इसे धमकी के साथ-साथ एक तरह का “ट्रेलर” बताया है और लिखा है कि “पिक्चर बाकी है”. बादशाह के इस गाने को लेकर पहले भी विवाद हुआ था, जिसमें हरियाणा की संस्कृति पर टिप्पणी को लेकर लोग नाराज हुए थे.

पुलिस ने इस पोस्ट की जांच शुरू कर दी है. पानीपत एसपी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया पर आई इस धमकी की गहन जांच की जा रही है. पोस्ट असली लॉरेंस गैंग से जुड़ी है या फर्जी, यह भी देखा जा रहा है. पुलिस साइबर सेल और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर पोस्ट करने वाले अकाउंट की लोकेशन, आईपी एड्रेस और अन्य डिटेल्स ट्रेस करने में जुटी है. रैपर बादशाह की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई जा रही है. अभी तक बादशाह या उनकी टीम की ओर से इस धमकी पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. लेकिन सोशल मीडिया पर यह पोस्ट तेजी से फैलने के कारण उनके फैंस और इंडस्ट्री में हलचल मची हुई है.

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पुलिस का कहना है कि धमकी की गंभीरता को देखते हुए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. जांच में जो भी नया तथ्य सामने आएगा, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. यह घटना एक बार फिर गैंगस्टरों के सोशल मीडिया पर धमकी देने के बढ़ते ट्रेंड को उजागर करती है.

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