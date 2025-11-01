जयपुर में अब खाकी भी नहीं सुरक्षित! महिला कांस्टेबल के घर से दिनदहाड़े गैस सिलेंडर चोरी

Jaipur News: जयपुर जिले में करधनी थाना क्षेत्र के शेखावटी नगर विस्तार कालवाड़ रोड पर पुलिस मुख्यालय में कार्यरत एक महिला कांस्टेबल के घर के अंदर से दिनदहाड़े गैस सिलेंडर चोरी होने का मामला सामने आया है.
Jaipur News: राजस्थान के जयपुर जिले में करधनी थाना क्षेत्र के शेखावटी नगर विस्तार कालवाड़ रोड पर पुलिस मुख्यालय में कार्यरत एक महिला कांस्टेबल के घर के अंदर से दिनदहाड़े गैस सिलेंडर चोरी होने का मामला सामने आया है. यह घटना तब हुई जब महिला कांस्टेबल अपनी छुट्टी के दिन घर के अंदर व्यस्त थी.
वारदात गोविंदपुरा स्थित शेखावटी नगर विस्तार में प्लॉट नंबर 23 पर शनिवार शाम लगभग 5:30 बजे हुई. महिला कांस्टेबल संतरा बुरडक ने अपनी शिकायत में बताया कि वो और उनकी बेटी दोनों घर के अंदर थीं.
इसी दौरान दो अज्ञात व्यक्ति बाइक पर सवार होकर आए और घर के पोर्च में रखा गैस सिलेंडर उठाकर कुछ ही मिनटों में फरार हो गए. महिला कांस्टेबल के घर और क्षेत्र के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज पुलिस खंगाल रही है, ताकि जल्द से जल्द आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ा जा सके.
जयपुर में नामदेव छीपा समाज सेवा समिति सांगानेर के तत्वावधान में नामदेव छीपा समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ. मिथिलाशरण सत्संग भवन सांगानेर में आयोजित इस विवाह सम्मेलन में 21 जोड़े परिणय सूत्र में बंधें. राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी, सांसद मंजू शर्मा ने प्रमाणपत्र देकर वर वधु को सम्मानित किया.
इस दौरान संत प्रकाशदास महाराज ने अपने भजनो की प्रस्तुति दी. इससे पहले सुबह 11 बजे बैंड बाजे के साथ निकासी निकाली. इसके बाद एक ही मंडप में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सभी जोड़ों के सामूहिक फेरे हुए. इस मौके पर समाज के कई गणमान्य लोगों ने वर वधु को आशीर्वाद और उपहार दिए.
