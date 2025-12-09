Zee Rajasthan
What is Gay App: क्या है गे एनकाउंटर एप ? जो समलैंगिगों को बंद कमरे में कर रहा शर्मिंदा

What is Gay App: जयपुर पुलिस ने स्पेशल कमिश्नर राहुल प्रकाश के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई करते हुए खोरा बीसल थाना क्षेत्र में एक खतरनाक एक्सटॉर्शन गैंग का पर्दाफाश किया है. गैंग गे डेटिंग ऐप के जरिए युवकों को फंसाता था और फिर लूटपाट करता था.

Published: Dec 09, 2025, 03:45 PM IST

Rajasthan Crime News: जयपुर. गे एनकाउंटर के नाम पर ब्लैकमेल और लूटपाट करने वाले एक शातिर गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है. स्पेशल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश की सीधी निगरानी में खोरा बीसल थाना क्षेत्र में चलाए गए ऑपरेशन में मुख्य आरोपी विशाल सिंह को धर दबोचा गया. उसके पास से अवैध पिस्टल, जिंदा कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है.

पुलिस जांच में सामने आया है कि विशाल और उसकी गैंग ऑनलाइन गे डेटिंग ऐप के जरिए पीड़ितों से संपर्क करती थी. विश्वास जीतने के बाद उन्हें अपने पुराने मकान में बुलाते थे. मुख्य गेट बाहर से बंद रखते थे ताकि कोई मदद के लिए न आ सके और खुद पीछे के दरवाजे से अंदर घुसते थे. वहाँ हथियार के बल पर मोबाइल, पैसे, गहने लूटकर पीड़ित को धमकाकर भगा देते थे. कई पीड़ित शर्मिंदगी के डर से शिकायत भी नहीं करते थे.

चौंकाने वाली बात यह है कि गिरफ्तार विशाल सिंह कुख्यात गैंगस्टर अंकित आकोदा का सगा भाई है. अंकित अभी विजेंद्र सिंह गुलाबबाड़ी मर्डर केस में जेल में बंद है. पुलिस को शक है कि विशाल उसी गैंग का हिस्सा था और भाई की गैरमौजूदगी में लूटपाट की वारदातों को अंजाम दे रहा था.

पुलिस अब विशाल से कड़ी पूछताछ कर रही है. गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश और पहले की वारदातों का खुलासा करने के लिए अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं. स्पेशल कमिश्नर राहुल प्रकाश ने कहा है कि गे कम्युनिटी को टारगेट करने वाले ऐसे अपराधियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और शहर को सुरक्षित बनाया जाएगा.

क्या है "गे एप" (Gay App)?

"गे एप" (Gay App) का मतलब है वो मोबाइल एप्लीकेशन्स जो खास तौर पर LGBTQ+ समुदाय (खासकर गे, बाइसेक्शुअल और क्वीयर पुरुषों) के लिए बनाई गई हैं. इनका मुख्य उद्देश्य लोगों को एक-दूसरे से मिलने, बात करने, डेटिंग करने, दोस्ती करने या कम्युनिटी सपोर्ट देने का सुरक्षित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना होता है.

