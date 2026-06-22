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राजस्थान में कोई गुटबाजी नहीं, कांग्रेस पूरी तरह एकजुट: अशोक गहलोत

Ashok Gehlot News: राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में कांग्रेस के भीतर किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है और पार्टी पूरी तरह एकजुट होकर काम कर रही है. गहलोत ने भाजपा पर भी कांग्रेस के आंतरिक मामलों में अनावश्यक टिप्पणी करने का आरोप लगाया.

Edited byAnsh RajReported byVishnu Sharma
Published: Jun 22, 2026, 01:28 PM|Updated: Jun 22, 2026, 01:28 PM
राजस्थान में कोई गुटबाजी नहीं, कांग्रेस पूरी तरह एकजुट: अशोक गहलोत
Image Credit: Ashok Gehlot News

Rajasthan Congress: राजस्थान कांग्रेस में लंबे समय से गुटबाजी को लेकर उठते रहे सवालों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह एकजुट है. उन्होंने कहा कि राजस्थान में किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है और यही स्थिति पूरे देश में भी है. गहलोत ने कहा कि कांग्रेस संगठन मजबूती के साथ काम कर रहा है और पार्टी के सभी नेता मिलकर संगठन को मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं.


"भ्रम दूर कर लेना चाहिए"
अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर बार-बार सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन इन सवालों में कोई सच्चाई नहीं है. उन्होंने कहा कि यदि किसी को यह लगता है कि पार्टी के भीतर अलग-अलग गुट काम कर रहे हैं, तो उसे अपना भ्रम दूर कर लेना चाहिए. गहलोत के अनुसार कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, जहां विचार-विमर्श और चर्चा होती है, लेकिन इसका मतलब गुटबाजी नहीं होता.

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मानेसर प्रकरण और हालिया चर्चाएं
हाल के दिनों में अशोक गहलोत द्वारा मानेसर प्रकरण का जिक्र किए जाने और कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनने को लेकर दिए गए बयानों ने राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा बटोरी थी. इन बयानों के बाद एक बार फिर राजस्थान कांग्रेस में अंदरूनी मतभेदों की चर्चाएं तेज हो गई थीं. हालांकि गहलोत ने अपने ताजा बयान में इन सभी अटकलों को खारिज करते हुए पार्टी की एकजुटता पर जोर दिया है.


भाजपा पर साधा निशाना
इस दौरान अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी भाजपा के आंतरिक फैसलों या संगठनात्मक मामलों पर सार्वजनिक रूप से सवाल नहीं उठाए. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने राजेंद्र राठौड़ को टिकट नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस ने इस फैसले पर कभी सवाल नहीं उठाया.


कांग्रेस के मामलों पर भाजपा की टिप्पणी
गहलोत ने आरोप लगाया कि भाजपा लगातार कांग्रेस के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करती रहती है. उन्होंने कहा कि भाजपा के बारे में बोलने के लिए कई मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस इस तरह की राजनीति नहीं करती. उनका कहना था कि कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने और जनता के मुद्दों को उठाने पर ध्यान दे रही है, जबकि भाजपा बार-बार कांग्रेस के अंदरूनी मामलों को लेकर बयानबाजी करती रहती है.


राजनीतिक महत्व
राजस्थान में आगामी राजनीतिक गतिविधियों और संगठनात्मक तैयारियों के बीच अशोक गहलोत का यह बयान महत्वपूर्ण माना जा रहा है. कांग्रेस के भीतर एकजुटता का संदेश देकर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को स्पष्ट संकेत देने का प्रयास किया है कि संगठन में किसी प्रकार का विभाजन नहीं है और सभी नेता मिलकर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं.


क्या था मानेसर प्रकरण?
मानेसर प्रकरण राजस्थान कांग्रेस की राजनीति का वह चर्चित घटनाक्रम है, जो जुलाई 2020 में तत्कालीन उपमुख्यमंत्री Sachin Pilot और उनके समर्थक विधायकों की बगावत से जुड़ा था.


क्या हुआ था?
जुलाई 2020 में सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक जयपुर छोड़कर Manesar के एक होटल में ठहर गए थे.
उस समय राजस्थान में Ashok Gehlot के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी.
कांग्रेस नेतृत्व ने इसे सरकार गिराने की कोशिश और पार्टी के खिलाफ बगावत माना था.
पायलट गुट का आरोप था कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी और संगठन व सरकार में उन्हें उचित महत्व नहीं मिल रहा था.


मामला इतना बड़ा क्यों बना?
कांग्रेस के करीब 18 विधायक पायलट के साथ बताए जा रहे थे.
इससे गहलोत सरकार पर संकट के बादल मंडरा गए थे.
कई सप्ताह तक राजस्थान की राजनीति में भारी उथल-पुथल रही.
कांग्रेस ने सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री पद से हटा दिया था.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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