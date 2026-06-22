/राजस्थान में कोई गुटबाजी नहीं, कांग्रेस पूरी तरह एकजुट: अशोक गहलोत

Rajasthan Congress: राजस्थान कांग्रेस में लंबे समय से गुटबाजी को लेकर उठते रहे सवालों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह एकजुट है. उन्होंने कहा कि राजस्थान में किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है और यही स्थिति पूरे देश में भी है. गहलोत ने कहा कि कांग्रेस संगठन मजबूती के साथ काम कर रहा है और पार्टी के सभी नेता मिलकर संगठन को मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं.



"भ्रम दूर कर लेना चाहिए"

अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर बार-बार सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन इन सवालों में कोई सच्चाई नहीं है. उन्होंने कहा कि यदि किसी को यह लगता है कि पार्टी के भीतर अलग-अलग गुट काम कर रहे हैं, तो उसे अपना भ्रम दूर कर लेना चाहिए. गहलोत के अनुसार कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, जहां विचार-विमर्श और चर्चा होती है, लेकिन इसका मतलब गुटबाजी नहीं होता.

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कांग्रेस की एकजुटता पर बार बार सवाल उठाने वालों को जवाब :



कांग्रेस एकजुट है।



राजस्थान में कोई गुटबाजी नहीं है, देश में कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस एकजुट है और अगर किसी को ये कन्फ्यूजन है तो हट जाना चाहिए, बार बार ये क्वेश्चन करते हैं लेकिन इसमें कोई दम नहीं है।



भाजपा में… pic.twitter.com/9QiyKywNl6 — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) June 21, 2026



मानेसर प्रकरण और हालिया चर्चाएं

हाल के दिनों में अशोक गहलोत द्वारा मानेसर प्रकरण का जिक्र किए जाने और कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनने को लेकर दिए गए बयानों ने राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा बटोरी थी. इन बयानों के बाद एक बार फिर राजस्थान कांग्रेस में अंदरूनी मतभेदों की चर्चाएं तेज हो गई थीं. हालांकि गहलोत ने अपने ताजा बयान में इन सभी अटकलों को खारिज करते हुए पार्टी की एकजुटता पर जोर दिया है.



भाजपा पर साधा निशाना

इस दौरान अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी भाजपा के आंतरिक फैसलों या संगठनात्मक मामलों पर सार्वजनिक रूप से सवाल नहीं उठाए. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने राजेंद्र राठौड़ को टिकट नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस ने इस फैसले पर कभी सवाल नहीं उठाया.



कांग्रेस के मामलों पर भाजपा की टिप्पणी

गहलोत ने आरोप लगाया कि भाजपा लगातार कांग्रेस के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करती रहती है. उन्होंने कहा कि भाजपा के बारे में बोलने के लिए कई मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस इस तरह की राजनीति नहीं करती. उनका कहना था कि कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने और जनता के मुद्दों को उठाने पर ध्यान दे रही है, जबकि भाजपा बार-बार कांग्रेस के अंदरूनी मामलों को लेकर बयानबाजी करती रहती है.



राजनीतिक महत्व

राजस्थान में आगामी राजनीतिक गतिविधियों और संगठनात्मक तैयारियों के बीच अशोक गहलोत का यह बयान महत्वपूर्ण माना जा रहा है. कांग्रेस के भीतर एकजुटता का संदेश देकर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को स्पष्ट संकेत देने का प्रयास किया है कि संगठन में किसी प्रकार का विभाजन नहीं है और सभी नेता मिलकर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं.



क्या था मानेसर प्रकरण?

मानेसर प्रकरण राजस्थान कांग्रेस की राजनीति का वह चर्चित घटनाक्रम है, जो जुलाई 2020 में तत्कालीन उपमुख्यमंत्री Sachin Pilot और उनके समर्थक विधायकों की बगावत से जुड़ा था.



क्या हुआ था?

जुलाई 2020 में सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक जयपुर छोड़कर Manesar के एक होटल में ठहर गए थे.

उस समय राजस्थान में Ashok Gehlot के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी.

कांग्रेस नेतृत्व ने इसे सरकार गिराने की कोशिश और पार्टी के खिलाफ बगावत माना था.

पायलट गुट का आरोप था कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी और संगठन व सरकार में उन्हें उचित महत्व नहीं मिल रहा था.



मामला इतना बड़ा क्यों बना?

कांग्रेस के करीब 18 विधायक पायलट के साथ बताए जा रहे थे.

इससे गहलोत सरकार पर संकट के बादल मंडरा गए थे.

कई सप्ताह तक राजस्थान की राजनीति में भारी उथल-पुथल रही.

कांग्रेस ने सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री पद से हटा दिया था.

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